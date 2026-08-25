3400 та ўпич изи туширилган машина эгаси жаримага тортилди

·38·Дунё
3400 та ўпич изи туширилган машина эгаси жаримага тортилди

Ҳиндистоннинг Мадҳя-Прадеш штатидаги Гвалиор шаҳрида ижтимоий тармоқда оммалашиш учун қилинган ғайриоддий «трюк» машина эгасига қимматга тушди. Бу ҳақда India Today хабар берди.

Адитья Сикарварнинг автомобили қиз дўсти томонидан тахминан 3400 та лаб бўёғи билан туширилган ўпич излари билан қопланган. Маълумотларга кўра, қиз хориждаги ижтимоий тармоқ трендидан илҳомланиб, автомобилни ўзига хос тарзда безашга қарор қилган. У машина эшиклари, капоти, юкхонаси ва устунларига минглаб ўпич шаклидаги изларни тушириш учун қарийб тўрт соат вақт сарфлаган.

Автомобилнинг ғайриоддий кўриниши акс этган сурат ва видеолар Instagram ҳамда бошқа ижтимоий тармоқларда тезда тарқалиб, миллионлаб кўришлар тўплаган. Бироқ вирусли ролик Гвалиор йўл полициясининг ҳам эътиборини тортган. Ходимлар видеода кўринган давлат рақами орқали автомобилни аниқлаб, уни Татипур ҳудудидан топган.

Полиция маълум қилишича, видеода автомобилнинг шаҳар кўчаларида ҳаракатланаётгани ҳам акс этган ва унинг ташқи кўринишини бундай тарзда ўзгартириш транспорт воситаларига оид қоидаларга зид бўлиши мумкин. Шундан сўнг Адитья полиция бўлимига чақирилиб, унга 5500 рупий миқдорида жарима солинган.

Бундан ташқари, полиция автомобилдаги барча лаб бўёғи изларини олиб ташлашни ва машинани тозалашни талаб қилган. Адитья ўз хатосини тан олган ва бундай ишни бошқа такрорламаслигини билдирган.

Шу тариқа ижтимоий тармоқда кўпроқ кўришлар йиғиш мақсадида қилинган ғайриоддий ғоя эгасига кутилмаган жарима билан якунланган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар денгиз тубида юрадиган акулани топишди (видео)Олимлар денгиз тубида юрадиган акулани топишди (видео)Бугун, 20:52NASA ноёб телескопни коинотга учиришга тайёрланмоқдаNASA ноёб телескопни коинотга учиришга тайёрланмоқдаБугун, 20:47Ҳар бир туғилган фарзанд учун 55 минг доллар бериладиҲар бир туғилган фарзанд учун 55 минг доллар бериладиБугун, 19:46Машҳур ичимликнинг 140 йиллик сирли рецепти қаерда сақланади?Машҳур ичимликнинг 140 йиллик сирли рецепти қаерда сақланади?Бугун, 19:25Қуёшда кучли чақнашлар бошланди: фаоллик кескин ошдиҚуёшда кучли чақнашлар бошланди: фаоллик кескин ошдиБугун, 19:00Ламин Ямал севгилиси билан бирга яшай бошладиЛамин Ямал севгилиси билан бирга яшай бошладиБугун, 18:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди