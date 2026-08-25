3400 та ўпич изи туширилган машина эгаси жаримага тортилди
Ҳиндистоннинг Мадҳя-Прадеш штатидаги Гвалиор шаҳрида ижтимоий тармоқда оммалашиш учун қилинган ғайриоддий «трюк» машина эгасига қимматга тушди. Бу ҳақда India Today хабар берди.
Адитья Сикарварнинг автомобили қиз дўсти томонидан тахминан 3400 та лаб бўёғи билан туширилган ўпич излари билан қопланган. Маълумотларга кўра, қиз хориждаги ижтимоий тармоқ трендидан илҳомланиб, автомобилни ўзига хос тарзда безашга қарор қилган. У машина эшиклари, капоти, юкхонаси ва устунларига минглаб ўпич шаклидаги изларни тушириш учун қарийб тўрт соат вақт сарфлаган.
Автомобилнинг ғайриоддий кўриниши акс этган сурат ва видеолар Instagram ҳамда бошқа ижтимоий тармоқларда тезда тарқалиб, миллионлаб кўришлар тўплаган. Бироқ вирусли ролик Гвалиор йўл полициясининг ҳам эътиборини тортган. Ходимлар видеода кўринган давлат рақами орқали автомобилни аниқлаб, уни Татипур ҳудудидан топган.
Полиция маълум қилишича, видеода автомобилнинг шаҳар кўчаларида ҳаракатланаётгани ҳам акс этган ва унинг ташқи кўринишини бундай тарзда ўзгартириш транспорт воситаларига оид қоидаларга зид бўлиши мумкин. Шундан сўнг Адитья полиция бўлимига чақирилиб, унга 5500 рупий миқдорида жарима солинган.
Бундан ташқари, полиция автомобилдаги барча лаб бўёғи изларини олиб ташлашни ва машинани тозалашни талаб қилган. Адитья ўз хатосини тан олган ва бундай ишни бошқа такрорламаслигини билдирган.
Шу тариқа ижтимоий тармоқда кўпроқ кўришлар йиғиш мақсадида қилинган ғайриоддий ғоя эгасига кутилмаган жарима билан якунланган.
…