Непалдаги сув тошқини 5 та филни Ҳиндистонга оқизиб кетди (видео)
Непалдаги кучли сув тошқини кутилмаган воқеага сабаб бўлди. Оқимга тушиб қолган бешта фил мамлакат чегарасидан ўтиб, Ҳиндистон ҳудудигача оқиб кетди.
Уларнинг тақдири номаълум бўлиб турган бир пайтда қутқарувчилар тезкор чора кўрди. Аммо филлар қанчалик узоққа оқиб кетгани ҳақидаги хабар кўпчиликни ҳайратга солди.
Оқим филларни Ҳиндистонгача олиб борди
Кучли сув оқими билан кетиб қолган бешта фил Ҳиндистоннинг Уттар-Прадеш штатигача етиб борган.
Жониворлар Гириджа тўғони ҳудудигача оқиб келгани маълум қилинди.
Бу воқеа табиий офатнинг нақадар кучли бўлганини яна бир бор кўрсатди.
Ҳодиса
Маълумот
Воқеа жойи
Непал
Сув оқими билан кетган филлар
5 та
Етиб борган ҳудуд
Ҳиндистон, Уттар-Прадеш
Манзил
Гириджа тўғони
Якуний ҳолат
Барчаси қутқарилди
Қутқарув операцияси қандай ўтди?
Филларни хавфсиз тарзда қуруқликка чиқариш учун қутқарувчилар махсус чора кўришга мажбур бўлди.
Сув сатҳи пасайтирилгач, жониворларни оқимдан чиқариш имкони пайдо бўлди.
Шундан сўнг:
сув сатҳи назорат остида пасайтирилди;
филларнинг ҳолати кузатиб борилди;
барча бешта фил хавфсиз ҳудудга чиқарилди.
Энг муҳими, кучли оқимда узоқ масофага оқиб кетган бешта филнинг барчаси эсон-омон қутқарилди.
Филлар билан боғлиқ ҳодисанинг энг ҳайратланарли жиҳати
Сув тошқинининг ўзиёқ катта хавф туғдирган. Аммо бу сафар табиий офат нафақат аҳоли яшайдиган ҳудудларга, балки ёввойи табиатга ҳам жиддий таъсир кўрсатди.
Бешта филнинг Непалдан сув оқими билан Ҳиндистонгача бориб қолиши воқеанинг энг кутилмаган қисми бўлди.
Асосий савол: филлар омон қолдими?
Кўпчиликни қизиқтирган асосий савол шу эди.
Узоқ масофага кучли оқим билан кетган филларнинг тақдири хавотир уйғотган.
Бироқ қутқарув операцияси муваффақиятли якунланди.
Сув сатҳи пасайтирилгач, барча бешта фил эсон-омон қуруқликка чиқариб олинди.
Шундай қилиб, Непалдаги кучли сув тошқини бешта филни Ҳиндистон ҳудудигача олиб кетган бўлса-да, ҳодиса энг муҳими — жониворларнинг барчаси омон қолиши билан якунланди.
…