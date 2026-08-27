Непалдаги сув тошқини 5 та филни Ҳиндистонга оқизиб кетди (видео)

·32·Дунё
Непалдаги сув тошқини 5 та филни Ҳиндистонга оқизиб кетди (видео)

Непалдаги кучли сув тошқини кутилмаган воқеага сабаб бўлди. Оқимга тушиб қолган бешта фил мамлакат чегарасидан ўтиб, Ҳиндистон ҳудудигача оқиб кетди.

Уларнинг тақдири номаълум бўлиб турган бир пайтда қутқарувчилар тезкор чора кўрди. Аммо филлар қанчалик узоққа оқиб кетгани ҳақидаги хабар кўпчиликни ҳайратга солди.

Оқим филларни Ҳиндистонгача олиб борди

Кучли сув оқими билан кетиб қолган бешта фил Ҳиндистоннинг Уттар-Прадеш штатигача етиб борган.

Жониворлар Гириджа тўғони ҳудудигача оқиб келгани маълум қилинди.

Бу воқеа табиий офатнинг нақадар кучли бўлганини яна бир бор кўрсатди.

Ҳодиса

Маълумот

Воқеа жойи

Непал

Сув оқими билан кетган филлар

5 та

Етиб борган ҳудуд

Ҳиндистон, Уттар-Прадеш

Манзил

Гириджа тўғони

Якуний ҳолат

Барчаси қутқарилди

Қутқарув операцияси қандай ўтди?

Филларни хавфсиз тарзда қуруқликка чиқариш учун қутқарувчилар махсус чора кўришга мажбур бўлди.

Сув сатҳи пасайтирилгач, жониворларни оқимдан чиқариш имкони пайдо бўлди.

Шундан сўнг:

  • сув сатҳи назорат остида пасайтирилди;

  • филларнинг ҳолати кузатиб борилди;

  • барча бешта фил хавфсиз ҳудудга чиқарилди.

Энг муҳими, кучли оқимда узоқ масофага оқиб кетган бешта филнинг барчаси эсон-омон қутқарилди.

Филлар билан боғлиқ ҳодисанинг энг ҳайратланарли жиҳати

Сув тошқинининг ўзиёқ катта хавф туғдирган. Аммо бу сафар табиий офат нафақат аҳоли яшайдиган ҳудудларга, балки ёввойи табиатга ҳам жиддий таъсир кўрсатди.

Бешта филнинг Непалдан сув оқими билан Ҳиндистонгача бориб қолиши воқеанинг энг кутилмаган қисми бўлди.

Асосий савол: филлар омон қолдими?

Кўпчиликни қизиқтирган асосий савол шу эди.

Узоқ масофага кучли оқим билан кетган филларнинг тақдири хавотир уйғотган.

Бироқ қутқарув операцияси муваффақиятли якунланди.

Сув сатҳи пасайтирилгач, барча бешта фил эсон-омон қуруқликка чиқариб олинди.

Шундай қилиб, Непалдаги кучли сув тошқини бешта филни Ҳиндистон ҳудудигача олиб кетган бўлса-да, ҳодиса энг муҳими — жониворларнинг барчаси омон қолиши билан якунланди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Минглаб одамлар 400 тоннали қалъани жойига қайтардиМинглаб одамлар 400 тоннали қалъани жойига қайтардиБугун, 21:03Вафот этган тиланчи аёлнинг уйидан миллионлаб пул топилдиВафот этган тиланчи аёлнинг уйидан миллионлаб пул топилдиБугун, 20:47Москвадаги сирли мулоқот: Россия ва АҚШ разведка раҳбарлари қандай келишувларга эришди?Москвадаги сирли мулоқот: Россия ва АҚШ разведка раҳбарлари қандай келишувларга эришди?Бугун, 20:44Пезешкиан: "Исломий давлатлар тажовуз майдонига айланмаслиги керак"Пезешкиан: "Исломий давлатлар тажовуз майдонига айланмаслиги керак"Бугун, 20:38Осмонни ёпиш режаси: ЕИ Украинани SAMP/T комплекслари билан таъминламоқдаОсмонни ёпиш режаси: ЕИ Украинани SAMP/T комплекслари билан таъминламоқдаБугун, 19:20Непалда даҳшатли фожиа: 270 киши қурбон бўлди, 500 дан ортиқ хорижлик бедарак йўқолдиНепалда даҳшатли фожиа: 270 киши қурбон бўлди, 500 дан ортиқ хорижлик бедарак йўқолдиБугун, 19:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди