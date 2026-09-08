Аёл ходимлар можароси ортидан Эйфель қайта очилди

·0·Дунё
Аёл ходимлар можароси ортидан Эйфель қайта очилди

Париждаги Эйфель минораси ҳинду диний делегацияси ташрифи вақтида аёл ходимларнинг четлатилгани ҳақидаги можаро ортидан ходимлар иш ташлаши сабаб бир кунга ёпилди. 7 сентябрь куни фаолиятини тўхтатган иншоот 8 сентябрь куни ташриф буюрувчилар учун қайта очилди. Бу ҳақда Associated Press хабар берди.

Можаро 5 сентябрь куни BAPS номи билан танилган Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha ҳинду диний ташкилоти делегациясининг Эйфель минорасига ташрифи ортидан юзага келган. Касаба уюшмаси вакили Диан Давуанинг айтишича, аёл ходимларга делегация аъзолари билан алоқа қилмаслик бўйича кўрсатма берилган. Айрим аёллар иш жойларини тарк этган, баъзи лавозимларда эса уларнинг ўрнини эркаклар эгаллаган.

Эйфель минорасини бошқарувчи SETE компанияси делегация ташрифни аёллар билан алоқани чеклаш шарти асосида ташкил этишни сўраганини тан олди. Компания бундай шартларни қабул қилмаслик керак бўлганини билдирди.

BAPS ташкилоти эса юзага келган вазият сабаб жабрланган ёки ноқулайликка дуч келганлардан узр сўради. Ташкилот делегация ташрифи минорадаги бошқа ташриф буюрувчиларга халақит бермаслиги учун иш бошланиши арафасида ташкил этилганини ва ҳеч кимнинг Эйфель минорасига кириши чекланмаганини маълум қилди.

Воқеа Парижда кескин муносабатларга сабаб бўлди. Шаҳар мэри Эммануэль Грегуар ҳодиса юзасидан текширув бошланишини маълум қилди. У гендер тенглиги Франциядаги тарихий обидаларда ҳам, бошқа жамоат жойларида бўлгани каби, истисносиз таъминланиши кераклигини таъкидлади.

Ходимларнинг иш ташлаши сабаб 7 сентябрь куни ёпилган Эйфель минораси 8 сентябрь куни яна ташриф буюрувчиларни қабул қила бошлади. Дунёдаги энг машҳур сайёҳлик масканларидан бири бўлган минорага йилига қарийб 7 миллион киши ташриф буюради.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Машинани тош билан урган эркак 151 минг тенге жаримага тортилдиМашинани тош билан урган эркак 151 минг тенге жаримага тортилдиБугун, 16:10Дунёда урушлар сони рекорд даражага етдиДунёда урушлар сони рекорд даражага етдиБугун, 15:07Машҳур телебошловчи ўлим жазосига ҳукм қилиндиМашҳур телебошловчи ўлим жазосига ҳукм қилиндиБугун, 14:4670 ёшли аёл aсраб олган 17 ёшли қизини маймунга алмаштирди70 ёшли аёл aсраб олган 17 ёшли қизини маймунга алмаштирдиБугун, 14:36Эйфель минорасида ишловчи “номаҳрам” аёллар минорадан четлатилдиЭйфель минорасида ишловчи “номаҳрам” аёллар минорадан четлатилдиБугун, 14:27Трамп Ойга даъво қилди: халқаро ҳуқуқ бунга нима дейди?Трамп Ойга даъво қилди: халқаро ҳуқуқ бунга нима дейди?Бугун, 14:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада