Аёл ходимлар можароси ортидан Эйфель қайта очилди
Париждаги Эйфель минораси ҳинду диний делегацияси ташрифи вақтида аёл ходимларнинг четлатилгани ҳақидаги можаро ортидан ходимлар иш ташлаши сабаб бир кунга ёпилди. 7 сентябрь куни фаолиятини тўхтатган иншоот 8 сентябрь куни ташриф буюрувчилар учун қайта очилди. Бу ҳақда Associated Press хабар берди.
Можаро 5 сентябрь куни BAPS номи билан танилган Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha ҳинду диний ташкилоти делегациясининг Эйфель минорасига ташрифи ортидан юзага келган. Касаба уюшмаси вакили Диан Давуанинг айтишича, аёл ходимларга делегация аъзолари билан алоқа қилмаслик бўйича кўрсатма берилган. Айрим аёллар иш жойларини тарк этган, баъзи лавозимларда эса уларнинг ўрнини эркаклар эгаллаган.
Эйфель минорасини бошқарувчи SETE компанияси делегация ташрифни аёллар билан алоқани чеклаш шарти асосида ташкил этишни сўраганини тан олди. Компания бундай шартларни қабул қилмаслик керак бўлганини билдирди.
BAPS ташкилоти эса юзага келган вазият сабаб жабрланган ёки ноқулайликка дуч келганлардан узр сўради. Ташкилот делегация ташрифи минорадаги бошқа ташриф буюрувчиларга халақит бермаслиги учун иш бошланиши арафасида ташкил этилганини ва ҳеч кимнинг Эйфель минорасига кириши чекланмаганини маълум қилди.
Воқеа Парижда кескин муносабатларга сабаб бўлди. Шаҳар мэри Эммануэль Грегуар ҳодиса юзасидан текширув бошланишини маълум қилди. У гендер тенглиги Франциядаги тарихий обидаларда ҳам, бошқа жамоат жойларида бўлгани каби, истисносиз таъминланиши кераклигини таъкидлади.
Ходимларнинг иш ташлаши сабаб 7 сентябрь куни ёпилган Эйфель минораси 8 сентябрь куни яна ташриф буюрувчиларни қабул қила бошлади. Дунёдаги энг машҳур сайёҳлик масканларидан бири бўлган минорага йилига қарийб 7 миллион киши ташриф буюради.
…