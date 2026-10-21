Трампдан Макронга кескин огоҳлантириш: “Париж мусулмонлар шаҳрига айланади”
АҚШ президенти Дональд Трамп Франциянинг иммиграция сиёсатини танқид қилиб, мамлакат раҳбари Эммануэль Макронни аввалроқ бу борада огоҳлантирганини айтди. Унинг фикрича, Европадаги тартибсизликларнинг асосий сабабларидан бири иммиграция билан боғлиқ.
19-октябрь куни журналистлар билан суҳбатда Трамп Франция дунёнинг турли мамлакатларидан келаётган муҳожирларни қабул қилиш орқали катта хатога йўл қўяётганини таъкидлади.
“Мен Макронни анча олдин огоҳлантирганман. Франция дунёнинг турли мамлакатларидан одамларни қабул қилиб, катта хато қилмоқда. Париж тез орада мусулмонлар шаҳрига айланади”, — деди АҚШ президенти.
Трамп, шунингдек, Европа давлатларини чегара назоратини кучайтиришга чақирди. Унинг таъкидлашича, ноқонуний муҳожирлар ва жиноят содир этган шахсларга нисбатан қатъий чоралар кўрилмаса, минтақа жиддий муаммоларга дуч келиши мумкин.Ушбу баёнот Трампнинг Европа иммиграция сиёсатига нисбатан танқидий позициясини яна бир бор намоён этди. Бироқ Парижнинг келажакдаги демографик ўзгаришлари ҳақидаги фикр унинг шахсий сиёсий баёноти бўлиб, уни тасдиқланган факт сифатида қабул қилмаслик лозим.
Изоҳлар 0
…