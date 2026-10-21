Трампдан Макронга кескин огоҳлантириш: “Париж мусулмонлар шаҳрига айланади”

·13·Дунё
Трампдан Макронга кескин огоҳлантириш: “Париж мусулмонлар шаҳрига айланади”

АҚШ президенти Дональд Трамп Франциянинг иммиграция сиёсатини танқид қилиб, мамлакат раҳбари Эммануэль Макронни аввалроқ бу борада огоҳлантирганини айтди. Унинг фикрича, Европадаги тартибсизликларнинг асосий сабабларидан бири иммиграция билан боғлиқ.

19-октябрь куни журналистлар билан суҳбатда Трамп Франция дунёнинг турли мамлакатларидан келаётган муҳожирларни қабул қилиш орқали катта хатога йўл қўяётганини таъкидлади.

“Мен Макронни анча олдин огоҳлантирганман. Франция дунёнинг турли мамлакатларидан одамларни қабул қилиб, катта хато қилмоқда. Париж тез орада мусулмонлар шаҳрига айланади”, — деди АҚШ президенти.

Трамп, шунингдек, Европа давлатларини чегара назоратини кучайтиришга чақирди. Унинг таъкидлашича, ноқонуний муҳожирлар ва жиноят содир этган шахсларга нисбатан қатъий чоралар кўрилмаса, минтақа жиддий муаммоларга дуч келиши мумкин.Ушбу баёнот Трампнинг Европа иммиграция сиёсатига нисбатан танқидий позициясини яна бир бор намоён этди. Бироқ Парижнинг келажакдаги демографик ўзгаришлари ҳақидаги фикр унинг шахсий сиёсий баёноти бўлиб, уни тасдиқланган факт сифатида қабул қилмаслик лозим.

Дональд ТрампЭммануэль МакронФранция иммиграция сиёсатиЕвропа чегара назорати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трамп Зеленский ҳақида фикрини ўзгартирди: «У мард инсон»Трамп Зеленский ҳақида фикрини ўзгартирди: «У мард инсон»25 июн 19:31Калифорнияда Рамазон ва Қурбон ҳайитлари расмий дам олиш кунлари деб эълон қилиндиКалифорнияда Рамазон ва Қурбон ҳайитлари расмий дам олиш кунлари деб эълон қилинди6 октябр 08:19Нарх-наво ва ёқилғи инқирози Париж ва Марселни ларзага солдиНарх-наво ва ёқилғи инқирози Париж ва Марселни ларзага солди18 октябр 12:49Литвада жума намози вақтида масжид яқинида чўчқа боши намойиш қилинди (видео)Литвада жума намози вақтида масжид яқинида чўчқа боши намойиш қилинди (видео)26 сентябр 11:17Трампдан Эрон ракеталари ҳақида кутилмаган жавоб: У бир оғиз гап билан жавоб берди...Трампдан Эрон ракеталари ҳақида кутилмаган жавоб: У бир оғиз гап билан жавоб берди...12 сентябр 07:01Франция президенти Макронга кутилмаган зарба: оломон ичидан бир аёл унга шапалоқ тушурди (видео)Франция президенти Макронга кутилмаган зарба: оломон ичидан бир аёл унга шапалоқ тушурди (видео)26 август 05:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди