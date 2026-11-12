Макроннинг кўз ўнгида икки нафар фахрий қоровул ҳушидан кетиб йиқилди (видео)
Франция президенти Эммануэль Макрон Словакия президенти Петер Пеллегринини расмий кутиб олиш маросимида кутилмаган ҳодисага гувоҳ бўлди. Маросим давомида икки нафар фахрий қоровул кетма-кет ерга йиқилди. Бу ҳақда Франция ОАВлари хабар берди.
Воқеа 11 ноябрь куни Париждаги Елисей саройида юз берган. Макрон словакиялик ҳамкасбини кутиб олишга тайёрланаётган пайтда сафда турган ҳарбийлардан бири бирдан мувозанатини йўқотиб, қўлидаги қилични пастга туширди ва ерга қулади. Буни кўрган Макрон ҳамда сарой ходимлари дарҳол унинг ёнига шошилди. Шундан сўнг ҳарбий маросим жойидан олиб чиқилди.
Франция матбуотининг ёзишича, кўп ўтмай, Макрон Пеллегрини билан саломлашаётган вақтда иккинчи фахрий қоровул ҳам йиқилган. Бу ҳолат камера тасвирига тушмаган, бироқ унинг қиличи ерга урилган овоз эшитилган. Макрон ҳам бу ҳодисага эътибор қаратган.
Шундан кейин расмий кутиб олиш маросими давом эттирилган ва икки давлат раҳбарлари учрашув ўтказган.
Ҳозирча ҳарбийларнинг нима сабабдан йиқилгани, шунингдек, уларнинг соғлиғи ҳақида расмий маълумот берилмаган.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…