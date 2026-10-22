Месси Испания қироли ва қироличаси иштирокидаги расмий кечки овқатда қатнашиши кутилмоқда

·12·Дунё
Месси Испания қироли ва қироличаси иштирокидаги расмий кечки овқатда қатнашиши кутилмоқда

Аргентиналик футболчи, саккиз карра «Олтин тўп» соҳиби Лионель Месси Испания қироли Фелипе VI ва қиролича Летисия иштирокидаги расмий кечки овқатда қатнашади. Бу ҳақда «Marca» нашри хабар берди.

Мессининг Испанияга ташрифи 2026 йилги Астурия маликаси номидаги спорт мукофотини қабул қилиб олиш билан боғлиқ. Футболчи 22 октябрь куни Овьедо шаҳрига етиб бориши кутилмоқда.

Шу куни у Овьедо спорт саройида мактаб ўқувчилари, ёшлар ва мухлислар билан учрашувда иштирок этади. Кечқурун эса Испания қироллик оиласи ва мукофотнинг бошқа совриндорлари иштирокидаги расмий кечки овқатга бориши режалаштирилган.

Мукофотларни топшириш маросими 23 октябрь куни Овьедодаги Кампоамор театрида бўлиб ўтади. Месси Астурия маликаси номидаги спорт мукофоти билан тақдирланади. Ушбу соврин футболчига спортдаги муваффақиятлари ва эҳтиёжманд болаларнинг таълим олиши ҳамда тиббий ёрдамдан фойдаланишини қўллаб-қувватлашга қаратилган хайрия ишлари учун берилмоқда.

Маросимдан кейин Месси АҚШга қайтиб, «Интер Майами» сафидаги навбатдаги учрашувга тайёргарлик кўриши кутилмоқда. «Marca» маълумотига кўра, жамоа 25 октябрь куни «Нью-Йорк Ред Буллз»га қарши майдонга тушади.

Лионель МессиАстурия маликаси мукофотиИнтер МайамиИспания қироллик оиласи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Интер Майами” сардори Атлантадаги ўйиндан сўнг тармоқларни “портлатди”...“Интер Майами” сардори Атлантадаги ўйиндан сўнг тармоқларни “портлатди”...18 октябр 12:04Мессидан дубль, Суаресдан икки ассист: «Интер Майами» муҳим ғалабани қўлга киритдиМессидан дубль, Суаресдан икки ассист: «Интер Майами» муҳим ғалабани қўлга киритди18 октябр 09:18Лионель Месси «Атланта Юнайтед»га қарши икки гол урдиЛионель Месси «Атланта Юнайтед»га қарши икки гол урди18 октябр 06:44Лондонда кутилаётган сенсация: Месси оиласи билан «Олтин тўп» тадбирига ташриф буюрадиЛондонда кутилаётган сенсация: Месси оиласи билан «Олтин тўп» тадбирига ташриф буюради12 октябр 20:07«Интер Майами» Месси ва Суарес голлари билан ғалаба қозонди«Интер Майами» Месси ва Суарес голлари билан ғалаба қозонди11 октябр 06:42Месси Аргентина терма жамоаси билан хайрлашув мактубини ёздиМесси Аргентина терма жамоаси билан хайрлашув мактубини ёзди8 октябр 10:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда