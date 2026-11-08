3:0 дан кейинги камбэк: “Интер Майами” ўз майдонида сенсацион дуранг қайд этди
АҚШ олий футбол лигаси (MLS) 34-тури доирасида кечган марказий учрашув ҳақиқий голлар шоуси ва кутилмаган бурилишлар билан ёдда қолди. Мусобақа етакчиларидан бири бўлган «Интер Майами» ўз майдонида «Шарлотт» клубини қабул қилиб, 3:3 ҳисобидаги жанговор дурангга имзо чекди.
Майамиликларнинг сардори ва асосий юлдузи Лионель Месси мазкур баҳсда бошланғич таркибда майдонга тушиб, тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилди, бироқ бу гал ўз номига гол ёки самарали узатма ёздириб қўя олмади.
Биринчи бўлимдаги 3:0 ва «Шарлотт»нинг камбэки: Ўйин хроникаси
Баҳс мезбонларнинг тўлиқ устунлиги билан бошланган бўлса-да, иккинчи бўлимда ўйин тизгини бутунлай ўзгарди:
Майамиликлардан кетма-кет зарбалар: Учрашувнинг 14-дақиқасидаёқ Фрэй ҳисобни очган бўлса, 33-дақиқада Луис Суарес ҳисобдаги фарқни иккитага етказди. Бўлим якунланиши арафасида, 42-дақиқада Родриго де Паул рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ҳисобни йирик кўринишга келтирди — 3:0;
Абададан 5 дақиқада дубль: Танаффусдан сўнг фаоллашган «Шарлотт» атиги 5 дақиқа ичида интригани қайтарди. Лиэль Абада 50 ва 55-дақиқаларда икки бор дарвоза тўрини силкитиб, дублни расмийлаштирди — 3:2;
90-дақиқадаги зарба: Баҳс якунланиши арафасида меҳмонлар бутун куч билан олдинга ташланди ва 90-дақиқада Алоко томонидан киритилган гол эвазига якуний ҳисобни тенглаштирди — 3:3.
«Интер Майами» таркиби ва ўзгаришлар
Мураббийлар штаби баҳс давомида бир қатор юлдузларни майдонга туширди:
Юлдузли асосий таркиб: Жамоа сафида Сент-Клейр, Каземиро, Серхио Регилон, Родриго де Паул, Лионель Месси ва Луис Суарес каби тажрибали футболчилар асосий таркибда беллашувни бошлади;
Мажбурий ва тактик алмаштиришлар: Дастлабки бўлимдаёқ Регилон жароҳат сабабли 24-дақиқада Лужан билан алмаштирилди. Иккинчи бўлимда эса ҳисобни сақлаб қолиш мақсадида Мура, Брайт, Галарза ва Филиппилар баҳсга жалб этилди, аммо бу якунда ғалабани бой беришдан қутқариб қололмади.
Турнир жадвалидаги вазият
Ушбу тўқнашувдан сўнг иккала жамоа ҳам муҳим очколарни бўлишиб олди:
«Интер Майами» 3-ўринда: Жамғарилган очколари сонини 60 тага етказган Майами клуби умумий турнир жадвалида 3-поғонада бормоқда. Пешқадамликни мустаҳкамлаб бораётган «Нэшвилл» билан орадаги фарқ 17 очкони ташкил этмоқда;
«Шарлотт» топ-7 таликда: Сафарда ирода кўрсатиб муҳим очкони илиб кетган «Шарлотт» 54 очко билан жадвалнинг 7-ўринини эгаллаб турибди.
Изоҳлар 0
…