3:0 дан кейинги камбэк: “Интер Майами” ўз майдонида сенсацион дуранг қайд этди

·2·Спорт
3:0 дан кейинги камбэк: “Интер Майами” ўз майдонида сенсацион дуранг қайд этди

АҚШ олий футбол лигаси (MLS) 34-тури доирасида кечган марказий учрашув ҳақиқий голлар шоуси ва кутилмаган бурилишлар билан ёдда қолди. Мусобақа етакчиларидан бири бўлган «Интер Майами» ўз майдонида «Шарлотт» клубини қабул қилиб, 3:3 ҳисобидаги жанговор дурангга имзо чекди.

Майамиликларнинг сардори ва асосий юлдузи Лионель Месси мазкур баҳсда бошланғич таркибда майдонга тушиб, тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилди, бироқ бу гал ўз номига гол ёки самарали узатма ёздириб қўя олмади.

Биринчи бўлимдаги 3:0 ва «Шарлотт»нинг камбэки: Ўйин хроникаси

Баҳс мезбонларнинг тўлиқ устунлиги билан бошланган бўлса-да, иккинчи бўлимда ўйин тизгини бутунлай ўзгарди:

  • Майамиликлардан кетма-кет зарбалар: Учрашувнинг 14-дақиқасидаёқ Фрэй ҳисобни очган бўлса, 33-дақиқада Луис Суарес ҳисобдаги фарқни иккитага етказди. Бўлим якунланиши арафасида, 42-дақиқада Родриго де Паул рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ҳисобни йирик кўринишга келтирди — 3:0;

  • Абададан 5 дақиқада дубль: Танаффусдан сўнг фаоллашган «Шарлотт» атиги 5 дақиқа ичида интригани қайтарди. Лиэль Абада 50 ва 55-дақиқаларда икки бор дарвоза тўрини силкитиб, дублни расмийлаштирди — 3:2;

  • 90-дақиқадаги зарба: Баҳс якунланиши арафасида меҳмонлар бутун куч билан олдинга ташланди ва 90-дақиқада Алоко томонидан киритилган гол эвазига якуний ҳисобни тенглаштирди — 3:3.

«Интер Майами» таркиби ва ўзгаришлар

Мураббийлар штаби баҳс давомида бир қатор юлдузларни майдонга туширди:

  • Юлдузли асосий таркиб: Жамоа сафида Сент-Клейр, Каземиро, Серхио Регилон, Родриго де Паул, Лионель Месси ва Луис Суарес каби тажрибали футболчилар асосий таркибда беллашувни бошлади;

  • Мажбурий ва тактик алмаштиришлар: Дастлабки бўлимдаёқ Регилон жароҳат сабабли 24-дақиқада Лужан билан алмаштирилди. Иккинчи бўлимда эса ҳисобни сақлаб қолиш мақсадида Мура, Брайт, Галарза ва Филиппилар баҳсга жалб этилди, аммо бу якунда ғалабани бой беришдан қутқариб қололмади.

Турнир жадвалидаги вазият

Ушбу тўқнашувдан сўнг иккала жамоа ҳам муҳим очколарни бўлишиб олди:

  • «Интер Майами» 3-ўринда: Жамғарилган очколари сонини 60 тага етказган Майами клуби умумий турнир жадвалида 3-поғонада бормоқда. Пешқадамликни мустаҳкамлаб бораётган «Нэшвилл» билан орадаги фарқ 17 очкони ташкил этмоқда;

  • «Шарлотт» топ-7 таликда: Сафарда ирода кўрсатиб муҳим очкони илиб кетган «Шарлотт» 54 очко билан жадвалнинг 7-ўринини эгаллаб турибди.

Интер МайамиЛионель МессиMLSШарлотт
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мессидан гол+ассист: “Интер Майами” камбэк эвазига меҳмонда муҳим ғалабани илиб кетдиМессидан гол+ассист: “Интер Майами” камбэк эвазига меҳмонда муҳим ғалабани илиб кетди2 ноябр 11:51MLS рекордини янгилаб ташлаган афсона: Мессининг болалик клубига трансфери тафсилотлариMLS рекордини янгилаб ташлаган афсона: Мессининг болалик клубига трансфери тафсилотлари30 октябр 07:52“Интер Майами” сардори Атлантадаги ўйиндан сўнг тармоқларни “портлатди”...“Интер Майами” сардори Атлантадаги ўйиндан сўнг тармоқларни “портлатди”...18 октябр 12:04Лионель Месси «Атланта Юнайтед»га қарши икки гол урдиЛионель Месси «Атланта Юнайтед»га қарши икки гол урди18 октябр 06:44«Интер Майами» «Ню-Йорк Сити» устидан ишончли ғалаба қозонди«Интер Майами» «Ню-Йорк Сити» устидан ишончли ғалаба қозонди15 октябр 09:14Месси “Интер Майами”дан кетадими? Кийиниш хонасидаги гап-сўзлар ошкор бўлдиМесси “Интер Майами”дан кетадими? Кийиниш хонасидаги гап-сўзлар ошкор бўлди29 октябр 17:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди