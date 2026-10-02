Лионель Месси Испания иккинчи дивизиони клубини сотиб олди

·7·Спорт
Лионель Месси Испания иккинчи дивизиони клубини сотиб олди

Интер Маями жамоаси юлдузи Лионель Месси Испаниянинг иккинчи дивизионида иштирок этувчи Элденсе клубини расман қўлга киритиб, ўзининг футбол бизнесини янада кенгайтирди. Ушбу муҳим келишув Аргентина терма жамоаси сардори учун Испаниядаги илк профессионал клуб эгасига айланиш йўлидаги дадил қадам бўлди, бироқ расмий идоралар тасдиқи ва амалдаги қоидалар келгусида айрим қийинчиликларни келтириб чиқариши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, ушбу харид ҳақида пайшанба куни клубнинг ўзи расман эълон қилган. Бу 39 ёшли аргентиналик футбол афсонасининг майдондан ташқари фаолиятидаги энг йирик бизнес лойиҳаларидан бири сифатида тарихга кирмоқда. Аликанте провинциясида жойлашган мазкур жамоа аввалроқ Колумбия ва Швейцариядаги клубларга эгалик қилувчи Групо Т инвестиция гуруҳига тегишли эди. Мазкур битим Элденсе клуби учун охирги бир йил ичидаги учинчи маротаба эгаларининг ўзгариши бўлди.

Битим тафсилотлари ва қонуний босқичлар

Ҳозирги кунда мазкур харид Испания Миллий спорт кенгаши (КСД) томонидан расмий маъқулланишини кутмоқда. Ушбу жараён якунлангач, Испания қуйи дивизиони вакили бўлган жамоа учун бутунлай янги ва улкан мақсадларга бой давр бошланади. Таъкидлаш жоизки, бу Лионель Месси Испанияда харид қилган илк профессионал футбол клуби ҳисобланади. У жорий йил бошида бешинчи дивизион вакили бўлган Корнелла жамоасини сотиб олган эди, бироқ у ярим профессионал мақомга эга эди.

Элденсе клуби ўз баёнотида янги машҳур эгасининг келишидан катта умидвор эканини билдирди. Клуб раҳбарияти Аргентина футбол афсонасининг келиши жамоанинг спорт, институционал ва ижтимоий ривожланишида туб бурилиш ясашига ишонч билдирган. Баёнотда спорт тарихидаги энг буюк шахслардан бирининг Испания профессионал футболига клуб эгаси сифатида кириб келиши узоқ муддатли лойиҳа бошланишини англатиши алоҳида таъкидланган.

Клуб тарихи ва келажак режалари

1921-йилда асос солинган Элденсе ўз тарихининг катта қисмини Испания футболининг кучли икки дивизионидан ташқарида ўтказган. Жамоа ўз уй учрашувларини Элда шаҳридаги 5 776 томошабинга мўлжалланган камтарона Эстадио Нуево Пепико Амат стадионида ўтказади. Месси бошчилигидаги янги лойиҳа ушбу провинция жамоасини янги чўққиларга олиб чиқишни мақсад қилган.

Шунга қарамай, мутахассисларнинг фикрича, келишувни якунлашда Испания футболидаги регулятив чекловлар ва мавжуд эгалик қоидалари ҳал қилувчи рол ўйнаши мумкин. КСД тасдиғидан ўтгачгина Лионель Мессининг Испания футболидаги янги сармояси тўлиқ ҳуқуқий кучга эга бўлади ва жамоанинг келгуси тақдири ҳал қилинади.

Лионель МессиЭлденсеИспания футболиИнтер МаямиТрансфер
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Каролина Олгин Лионель Мессига махсус мурожаат йўлладиКаролина Олгин Лионель Мессига махсус мурожаат йўллади18 сентябр 11:51Хавер Тебас Лионель Мессининг Испания клубини сотиб олиши ҳақида фикр билдирдиХавер Тебас Лионель Мессининг Испания клубини сотиб олиши ҳақида фикр билдирди9 сентябр 22:38Жаҳон футболида сенсация: Лионель Месси Испания клубини сотиб олмоқдаЖаҳон футболида сенсация: Лионель Месси Испания клубини сотиб олмоқда9 сентябр 19:22Лионель Месси Испаниянинг КД Элденсе клубини сотиб олмоқдаЛионель Месси Испаниянинг КД Элденсе клубини сотиб олмоқда9 сентябр 09:37Интер Маями Колумбус Крию майдонида сўнгги дақиқаларда мағлуб бўлдиИнтер Маями Колумбус Крию майдонида сўнгги дақиқаларда мағлуб бўлди28 сентябр 13:19Лионель Месси тарихий гол урди, аммо Интер Маями ғалабани бой бердиЛионель Месси тарихий гол урди, аммо Интер Маями ғалабани бой берди21 сентябр 11:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди