Лионель Месси Испания иккинчи дивизиони клубини сотиб олди
Интер Маями жамоаси юлдузи Лионель Месси Испаниянинг иккинчи дивизионида иштирок этувчи Элденсе клубини расман қўлга киритиб, ўзининг футбол бизнесини янада кенгайтирди. Ушбу муҳим келишув Аргентина терма жамоаси сардори учун Испаниядаги илк профессионал клуб эгасига айланиш йўлидаги дадил қадам бўлди, бироқ расмий идоралар тасдиқи ва амалдаги қоидалар келгусида айрим қийинчиликларни келтириб чиқариши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, ушбу харид ҳақида пайшанба куни клубнинг ўзи расман эълон қилган. Бу 39 ёшли аргентиналик футбол афсонасининг майдондан ташқари фаолиятидаги энг йирик бизнес лойиҳаларидан бири сифатида тарихга кирмоқда. Аликанте провинциясида жойлашган мазкур жамоа аввалроқ Колумбия ва Швейцариядаги клубларга эгалик қилувчи Групо Т инвестиция гуруҳига тегишли эди. Мазкур битим Элденсе клуби учун охирги бир йил ичидаги учинчи маротаба эгаларининг ўзгариши бўлди.
Битим тафсилотлари ва қонуний босқичларҲозирги кунда мазкур харид Испания Миллий спорт кенгаши (КСД) томонидан расмий маъқулланишини кутмоқда. Ушбу жараён якунлангач, Испания қуйи дивизиони вакили бўлган жамоа учун бутунлай янги ва улкан мақсадларга бой давр бошланади. Таъкидлаш жоизки, бу Лионель Месси Испанияда харид қилган илк профессионал футбол клуби ҳисобланади. У жорий йил бошида бешинчи дивизион вакили бўлган Корнелла жамоасини сотиб олган эди, бироқ у ярим профессионал мақомга эга эди.
Элденсе клуби ўз баёнотида янги машҳур эгасининг келишидан катта умидвор эканини билдирди. Клуб раҳбарияти Аргентина футбол афсонасининг келиши жамоанинг спорт, институционал ва ижтимоий ривожланишида туб бурилиш ясашига ишонч билдирган. Баёнотда спорт тарихидаги энг буюк шахслардан бирининг Испания профессионал футболига клуб эгаси сифатида кириб келиши узоқ муддатли лойиҳа бошланишини англатиши алоҳида таъкидланган.
Клуб тарихи ва келажак режалари1921-йилда асос солинган Элденсе ўз тарихининг катта қисмини Испания футболининг кучли икки дивизионидан ташқарида ўтказган. Жамоа ўз уй учрашувларини Элда шаҳридаги 5 776 томошабинга мўлжалланган камтарона Эстадио Нуево Пепико Амат стадионида ўтказади. Месси бошчилигидаги янги лойиҳа ушбу провинция жамоасини янги чўққиларга олиб чиқишни мақсад қилган.
Шунга қарамай, мутахассисларнинг фикрича, келишувни якунлашда Испания футболидаги регулятив чекловлар ва мавжуд эгалик қоидалари ҳал қилувчи рол ўйнаши мумкин. КСД тасдиғидан ўтгачгина Лионель Мессининг Испания футболидаги янги сармояси тўлиқ ҳуқуқий кучга эга бўлади ва жамоанинг келгуси тақдири ҳал қилинади.
Изоҳлар 0
…