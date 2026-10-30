MLS рекордини янгилаб ташлаган афсона: Мессининг болалик клубига трансфери тафсилотлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Саккиз карра «Олтин тўп» соҳиби Лионель Месси 2027 йилнинг январ ойида ўзининг болалик клуби «Нюеллс Олд Бойз» сафига ўтиши мумкин.
- Ҳозирда «Интер Маями» шарафини ҳимоя қилаётган футболчининг амалдаги шартномаси 2028 йил охиригача мўлжалланган бўлса-да, томонлар 2027 йил бошида трансферга рухсат бериши кутилмоқда.
- Месси ўз интервюларида фаолиятини айнан Аргентинадаги илк клуби либосида якунлашни орзу қилишини бир неча бор таъкидлаган.
АҚШнинг «Интер Майами» клуби сафида океанорти футболи тарихини қайта ёзаётган саккиз карра «Олтин тўп» соҳиби Лионель Месси фаолиятининг якунида қадрдон шаҳри Росариога қайтиши мумкин.
Журналист Гонсало Кальвиджонининг маълум қилишича, Мессининг болалик клуби — «Ньюэллс Олд Бойз» сафига ўтиши бўйича келишув ҳеч қачон бу қадар реал кўриниш олмаган. Мазкур шов-шувли трансфер 2027 йилнинг январь ойида амалга ошиши кутилмоқда.
«Ҳеч қачон бу қадар яқин бўлмаган»: Росариога қайтиш режаси
«Estadio 3» дастури журналисти Гонсало Кальвиджони ушбу эҳтимолий трансфер ҳақида қуйидагича ёзди:
Инсайдер маълумоти: «Бу мавзуни илк бор “Estadio 3” эфирида кўтарган эдик: Лионель Месси ҳеч қачон “Ньюэллс Олд Бойз”га ўтишга бу қадар яқин бўлмаган! Ушбу трансфер 2027 йилнинг январь ойида амалга ошиши эҳтимолдан холи эмас»;
Болалик орзуси: Месси ўз интервьюларида бир неча бор Европага кетгунга қадар тўп сурган илк клуби — «Ньюэллс Олд Бойз» либосида профессионал тарзда майдонга тушишни ва фаолиятини айнан Аргентинада якунлашни орзу қилишини таъкидлаган;
Шартномавий вазият: Ҳужумчининг «Интер Майами» билан тузган амалдаги меҳнат шартномаси 2028 йил охиригача амал қилади, бироқ томонларнинг ўзаро келишуви асосида 2027 йил бошида трансфер учун «яшил чироқ» ёқилиши мумкин.
АҚШдаги инқилоб: Мессининг Майамидаги ақлбовар қилмас рекорди
2023 йилнинг ёзидан буён Дэвид Бекхэм жамоаси шарафини ҳимоя қилиб келаётган Лео «Интер Майами»ни дунёнинг энг машҳур клубларидан бирига айлантириб, қуйидаги тарихий марраларни забт этди:
Клубнинг мутлақ тўпурари: Жамоа сафида 122 та расмий учрашув ўтказиб, 106 та гол урди ҳамда клуб тарихидаги энг яхши тўпурар ва ассистентга айланди;
Бир йилдаги рекорд: 2025 йилги мавсум давомида у барча мусобақаларда жами 43 та тўп киритиб, клуб тарихида бир тақвим йилида энг кўп гол урган ўйинчи рекордини ўрнатди;
MLS’даги тарихий кўрсаткичлар:
Битта ўйинда энг кўп голли узатма (5 та) ва энг кўп «гол+пас» (6 та);
Мунтазам чемпионатларда 100 та голли ҳаракат чегарасини энг тез — атиги 64 та учрашувда забт этди;
Лига тарихида кетма-кет 5 та учрашувда дубль қайд этган ягона футболчи;
Уч мавсум қаторидан камида 15 тадан ассист берган илк ўйинчи;
2025 йилги плей-оффда бир мавсум доирасида 15 та голли ҳаракат (6 гол ва 9 ассист) билан мутлақ рекорд;
Индивидуал совринлар: 2024 ва 2025 йилларда қаторасига икки бор MLS’нинг энг қимматли ўйинчиси (MVP) деб топилди — бу лига тарихида ҳали ҳеч кимга насиб этмаган натижа. Шунингдек, 2025 йилги мунтазам мавсумда 29 та гол билан «Олтин бутса»ни қўлга киритди;
Жамоавий совринлар: «Интер Майами» таркибида Лигалар кубоги, Supporters’ Shield, MLS Кубоги, Чемпионлар кубоги ва Шарқий конференция чемпионлиги каби барча мумкин бўлган совринларни ютди.
Мессининг Росариога қайтиши нафақат Аргентина футболи, балки бутун дунё спорти учун йилнинг энг эҳтиросли ва таъсирли воқеаларидан бири бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…