MLS рекордини янгилаб ташлаган афсона: Мессининг болалик клубига трансфери тафсилотлари

·64·Спорт
MLS рекордини янгилаб ташлаган афсона: Мессининг болалик клубига трансфери тафсилотлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Саккиз карра «Олтин тўп» соҳиби Лионель Месси 2027 йилнинг январ ойида ўзининг болалик клуби «Нюеллс Олд Бойз» сафига ўтиши мумкин.
  • Ҳозирда «Интер Маями» шарафини ҳимоя қилаётган футболчининг амалдаги шартномаси 2028 йил охиригача мўлжалланган бўлса-да, томонлар 2027 йил бошида трансферга рухсат бериши кутилмоқда.
  • Месси ўз интервюларида фаолиятини айнан Аргентинадаги илк клуби либосида якунлашни орзу қилишини бир неча бор таъкидлаган.

АҚШнинг «Интер Майами» клуби сафида океанорти футболи тарихини қайта ёзаётган саккиз карра «Олтин тўп» соҳиби Лионель Месси фаолиятининг якунида қадрдон шаҳри Росариога қайтиши мумкин.

Журналист Гонсало Кальвиджонининг маълум қилишича, Мессининг болалик клуби — «Ньюэллс Олд Бойз» сафига ўтиши бўйича келишув ҳеч қачон бу қадар реал кўриниш олмаган. Мазкур шов-шувли трансфер 2027 йилнинг январь ойида амалга ошиши кутилмоқда.

«Ҳеч қачон бу қадар яқин бўлмаган»: Росариога қайтиш режаси

«Estadio 3» дастури журналисти Гонсало Кальвиджони ушбу эҳтимолий трансфер ҳақида қуйидагича ёзди:

  • Инсайдер маълумоти: «Бу мавзуни илк бор “Estadio 3” эфирида кўтарган эдик: Лионель Месси ҳеч қачон “Ньюэллс Олд Бойз”га ўтишга бу қадар яқин бўлмаган! Ушбу трансфер 2027 йилнинг январь ойида амалга ошиши эҳтимолдан холи эмас»;

  • Болалик орзуси: Месси ўз интервьюларида бир неча бор Европага кетгунга қадар тўп сурган илк клуби — «Ньюэллс Олд Бойз» либосида профессионал тарзда майдонга тушишни ва фаолиятини айнан Аргентинада якунлашни орзу қилишини таъкидлаган;

  • Шартномавий вазият: Ҳужумчининг «Интер Майами» билан тузган амалдаги меҳнат шартномаси 2028 йил охиригача амал қилади, бироқ томонларнинг ўзаро келишуви асосида 2027 йил бошида трансфер учун «яшил чироқ» ёқилиши мумкин.

АҚШдаги инқилоб: Мессининг Майамидаги ақлбовар қилмас рекорди

2023 йилнинг ёзидан буён Дэвид Бекхэм жамоаси шарафини ҳимоя қилиб келаётган Лео «Интер Майами»ни дунёнинг энг машҳур клубларидан бирига айлантириб, қуйидаги тарихий марраларни забт этди:

  • Клубнинг мутлақ тўпурари: Жамоа сафида 122 та расмий учрашув ўтказиб, 106 та гол урди ҳамда клуб тарихидаги энг яхши тўпурар ва ассистентга айланди;

  • Бир йилдаги рекорд: 2025 йилги мавсум давомида у барча мусобақаларда жами 43 та тўп киритиб, клуб тарихида бир тақвим йилида энг кўп гол урган ўйинчи рекордини ўрнатди;

  • MLS’даги тарихий кўрсаткичлар:

    • Битта ўйинда энг кўп голли узатма (5 та) ва энг кўп «гол+пас» (6 та);

    • Мунтазам чемпионатларда 100 та голли ҳаракат чегарасини энг тез — атиги 64 та учрашувда забт этди;

    • Лига тарихида кетма-кет 5 та учрашувда дубль қайд этган ягона футболчи;

    • Уч мавсум қаторидан камида 15 тадан ассист берган илк ўйинчи;

    • 2025 йилги плей-оффда бир мавсум доирасида 15 та голли ҳаракат (6 гол ва 9 ассист) билан мутлақ рекорд;

  • Индивидуал совринлар: 2024 ва 2025 йилларда қаторасига икки бор MLS’нинг энг қимматли ўйинчиси (MVP) деб топилди — бу лига тарихида ҳали ҳеч кимга насиб этмаган натижа. Шунингдек, 2025 йилги мунтазам мавсумда 29 та гол билан «Олтин бутса»ни қўлга киритди;

  • Жамоавий совринлар: «Интер Майами» таркибида Лигалар кубоги, Supporters’ Shield, MLS Кубоги, Чемпионлар кубоги ва Шарқий конференция чемпионлиги каби барча мумкин бўлган совринларни ютди.

Мессининг Росариога қайтиши нафақат Аргентина футболи, балки бутун дунё спорти учун йилнинг энг эҳтиросли ва таъсирли воқеаларидан бири бўлиши кутилмоқда.

Лионель МессиИнтер МайамиНьюэллс Олд БойзMLS
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Интер Майами” сардори Атлантадаги ўйиндан сўнг тармоқларни “портлатди”...“Интер Майами” сардори Атлантадаги ўйиндан сўнг тармоқларни “портлатди”...18 октябр 12:04Лионель Месси «Атланта Юнайтед»га қарши икки гол урдиЛионель Месси «Атланта Юнайтед»га қарши икки гол урди18 октябр 06:44«Интер Майами» «Ню-Йорк Сити» устидан ишончли ғалаба қозонди«Интер Майами» «Ню-Йорк Сити» устидан ишончли ғалаба қозонди15 октябр 09:14Месси “Интер Майами”дан кетадими? Кийиниш хонасидаги гап-сўзлар ошкор бўлдиМесси “Интер Майами”дан кетадими? Кийиниш хонасидаги гап-сўзлар ошкор бўлдиКеча 17:25Лионель Месси нима сабабдан 2026 йилги “Олтин тўп” тақдимотига бормайди?Лионель Месси нима сабабдан 2026 йилги “Олтин тўп” тақдимотига бормайди?26 октябр 18:42Каземиродан автогол: “Интер Майами” Нью-Йоркда мағлубиятга учрадиКаземиродан автогол: “Интер Майами” Нью-Йоркда мағлубиятга учради25 октябр 08:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди