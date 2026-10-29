Месси “Интер Майами”дан кетадими? Кийиниш хонасидаги гап-сўзлар ошкор бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Лионель Мессининг «Интер Маями» клуби билан тузган шартномаси 2028 йилнинг 31 декабрига қадар мўлжалланган бўлса-да, футболчининг жамоани тарк этиши мумкинлиги ҳақида хабарлар тарқалди.
- Кийиниш хонасидаги гап-сўзларга кўра, 39 ёшли ҳужумчи мотивациясининг пасайиши ва шахсий йўқотишлар сабабли фаолиятини давом эттириш борасида иккиланиши мумкин.
Дунё футболи афсонаси Лионель Мессининг «Интер Майами» клубидаги келажаги атрофида янги хабарлар пайдо бўлди. Аргентиналик юлдузнинг амалдаги келишуви 2028 йилнинг 31 декабрига қадар тузилган бўлса-да, у шартнома муддати якунига етгач, жамоани тарк этиши ёки бундан олдинроқ фаолиятида ўзгариш қилиши мумкинлиги ҳақида хабарлар тарқалди.
Майдонда феноменал натижалар қайд этишда давом этаётган 39 ёшли ҳужумчининг ички руҳий кечинмалари ва клуб кийиниш хонасидаги кайфият мухлислар диққат марказига тушди.
Кийиниш хонасидаги гап-сўзлар ва руҳий ҳолат
Олинган инсайдерлик маълумотларига кўра, Майами клуби ичида Лео Мессининг келажакдаги режалари борасида қуйидаги тафсилотлар муҳокама қилинмоқда:
Шартномани узайтирмаслик қарори: «Интер Майами» кийиниш хонасида аргентиналик футболчи 2028 йилдан кейин ҳамкорликни давом эттирмаслиги борасида фикрлар шаклланган;
Мотивациянинг сусайиши: Футбол оламидаги барча совринларни, шу жумладан Жаҳон кубогини қўлга киритган юлдуз катта футболга бўлган иштиёқи ва мотивациясининг бир қисмини йўқотгани таъкидланмоқда;
Оғир шахсий йўқотиш: Айтилишича, Лео яқинда вафот этган отасини жуда қаттиқ соғинмоқда ва бу руҳий бўшлиқ унинг профессионал режаларига ҳам жиддий таъсир кўрсатмоқда.
Статистика даҳоси: Майдонда ҳамон тенгсиз
Шундай мураккаб психологик ҳолатга қарамай, Лионель Мессининг майдондаги фойдалилик коэффициенти ҳайратланарли даражада юқорилигича қолмоқда:
34 та учрашув ва 44 очко: Жорий мавсумда Месси «Интер Майами» либосида жами 34 та ўйинда иштирок этди;
29 та гол ва 15 та ассист: Ҳужумчи рақиблар дарвозасини 29 марта ишғол қилиб, шерикларига 15 та голли узатма етказиб берди;
Клубдаги стратегик ўрни: Амалдаги келишув 2028 йил 31 декабрга қадар имзоланган бўлиб, раҳбарият ва мухлислар унинг тажрибаси жамоага яна узоқ вақт давомида совринлар келтиришига умид боғламоқда.
Ҳозирча Месси ушбу миш-мишлар бўйича расмий баёнот бермаган. Агар у 2028 йилда клуб билан хайрлашишга қарор қилса, бу Майами клуби тарихидаги энг ёрқин ва муваффақиятли даврнинг якуни бўлиши шубҳасиз.
Изоҳлар 0
…