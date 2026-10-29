Месси “Интер Майами”дан кетадими? Кийиниш хонасидаги гап-сўзлар ошкор бўлди

·63·Спорт
Месси “Интер Майами”дан кетадими? Кийиниш хонасидаги гап-сўзлар ошкор бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Лионель Мессининг «Интер Маями» клуби билан тузган шартномаси 2028 йилнинг 31 декабрига қадар мўлжалланган бўлса-да, футболчининг жамоани тарк этиши мумкинлиги ҳақида хабарлар тарқалди.
  • Кийиниш хонасидаги гап-сўзларга кўра, 39 ёшли ҳужумчи мотивациясининг пасайиши ва шахсий йўқотишлар сабабли фаолиятини давом эттириш борасида иккиланиши мумкин.

Дунё футболи афсонаси Лионель Мессининг «Интер Майами» клубидаги келажаги атрофида янги хабарлар пайдо бўлди. Аргентиналик юлдузнинг амалдаги келишуви 2028 йилнинг 31 декабрига қадар тузилган бўлса-да, у шартнома муддати якунига етгач, жамоани тарк этиши ёки бундан олдинроқ фаолиятида ўзгариш қилиши мумкинлиги ҳақида хабарлар тарқалди.

Майдонда феноменал натижалар қайд этишда давом этаётган 39 ёшли ҳужумчининг ички руҳий кечинмалари ва клуб кийиниш хонасидаги кайфият мухлислар диққат марказига тушди.

Кийиниш хонасидаги гап-сўзлар ва руҳий ҳолат

Олинган инсайдерлик маълумотларига кўра, Майами клуби ичида Лео Мессининг келажакдаги режалари борасида қуйидаги тафсилотлар муҳокама қилинмоқда:

  • Шартномани узайтирмаслик қарори: «Интер Майами» кийиниш хонасида аргентиналик футболчи 2028 йилдан кейин ҳамкорликни давом эттирмаслиги борасида фикрлар шаклланган;

  • Мотивациянинг сусайиши: Футбол оламидаги барча совринларни, шу жумладан Жаҳон кубогини қўлга киритган юлдуз катта футболга бўлган иштиёқи ва мотивациясининг бир қисмини йўқотгани таъкидланмоқда;

  • Оғир шахсий йўқотиш: Айтилишича, Лео яқинда вафот этган отасини жуда қаттиқ соғинмоқда ва бу руҳий бўшлиқ унинг профессионал режаларига ҳам жиддий таъсир кўрсатмоқда.

Статистика даҳоси: Майдонда ҳамон тенгсиз

Шундай мураккаб психологик ҳолатга қарамай, Лионель Мессининг майдондаги фойдалилик коэффициенти ҳайратланарли даражада юқорилигича қолмоқда:

  • 34 та учрашув ва 44 очко: Жорий мавсумда Месси «Интер Майами» либосида жами 34 та ўйинда иштирок этди;

  • 29 та гол ва 15 та ассист: Ҳужумчи рақиблар дарвозасини 29 марта ишғол қилиб, шерикларига 15 та голли узатма етказиб берди;

  • Клубдаги стратегик ўрни: Амалдаги келишув 2028 йил 31 декабрга қадар имзоланган бўлиб, раҳбарият ва мухлислар унинг тажрибаси жамоага яна узоқ вақт давомида совринлар келтиришига умид боғламоқда.

Ҳозирча Месси ушбу миш-мишлар бўйича расмий баёнот бермаган. Агар у 2028 йилда клуб билан хайрлашишга қарор қилса, бу Майами клуби тарихидаги энг ёрқин ва муваффақиятли даврнинг якуни бўлиши шубҳасиз.

Лионель МессиИнтер МайамиФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси нима сабабдан 2026 йилги “Олтин тўп” тақдимотига бормайди?Лионель Месси нима сабабдан 2026 йилги “Олтин тўп” тақдимотига бормайди?26 октябр 18:42Каземиродан автогол: “Интер Майами” Нью-Йоркда мағлубиятга учрадиКаземиродан автогол: “Интер Майами” Нью-Йоркда мағлубиятга учради25 октябр 08:47Лионель Месси фаолиятидаги энг юқори чўққи ва энг муҳим голларини айтдиЛионель Месси фаолиятидаги энг юқори чўққи ва энг муҳим голларини айтди23 октябр 20:24Мессидан иқрор: Аргентиналик афсона қайси голларини энг муҳим деб билади?Мессидан иқрор: Аргентиналик афсона қайси голларини энг муҳим деб билади?22 октябр 22:59Месси нима учун тарихда қолмоқчи? Жаҳон футболи афсонасининг кутилмаган баёнотиМесси нима учун тарихда қолмоқчи? Жаҳон футболи афсонасининг кутилмаган баёноти22 октябр 22:51Месси Испания қироли ва қироличаси иштирокидаги расмий кечки овқатда қатнашиши кутилмоқдаМесси Испания қироли ва қироличаси иштирокидаги расмий кечки овқатда қатнашиши кутилмоқда22 октябр 11:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди