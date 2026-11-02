Мессидан гол+ассист: “Интер Майами” камбэк эвазига меҳмонда муҳим ғалабани илиб кетди

·74·Спорт
Мессидан гол+ассист: “Интер Майами” камбэк эвазига меҳмонда муҳим ғалабани илиб кетди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • MLS 33-турида «Интер Маями» сафарда «Ню Ингленд» устидан 2:1 ҳисобида иродали ғалабага эришди.
  • Лионель Месси учрашувда битта гол ва битта голли узатмани амалга ошириб, жамоасининг муваффақиятида асосий ролни ўйнади.
  • Мазкур натижадан сўнг «Интер Маями»
  • 59 очко билан турнир жадвалининг 3-поғонасига кўтарилиб олди. «Ню Ингленд» эса 58 очко билан 4-ўринга тушиб кетди.

АҚШ олий футбол лигаси (MLS)нинг 33-туридан ўрин олган марказий беллашувда «Интер Майами» сафарда принципиал рақиби «Нью Ингленд» меҳмони бўлиб, иродали 2:1 ҳисобидаги ғалабани қўлга киритди.

Учрашув мезбонларнинг устунлиги билан бошланган бўлса-да, майдонда тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилган Лионель Мессининг маҳорати Майами клубига кутилган натижани келтирди. Аргентиналик юлдуз ўз ҳисобига битта гол ва битта голли узатма ёздириб, баҳс қаҳрамонига айланди.

Ўйин драмаси: Иккинчи бўлимдаги кескин бурилиш

Дастлабки бўлимда ҳар икки томон хавфли ҳужумлар уюштирган бўлса-да, асосий воқеалар танаффусдан кейин рўй берди:

  • Мезбонларнинг голи (53-дақиқа): Иккинчи бўлим бошида фаоллик кўрсатган «Нью Ингленд» футболчиси Газдаг 53-дақиқада дарвозани ишғол қилиб, ҳисобни очди — 1:0;

  • Бертераменинг жавоби (69-дақиқа): Ўтказиб юборилган тўпдан сўнг ташаббусни қўлга олган майамиликлар 69-дақиқада Мессининг аниқ пасидан сўнг мувозанатни тиклади. Гол муаллифи — Бертераме (1:1);

  • Мессининг нуқтаси (83-дақиқа): Ўйин якунланишига 7 дақиқа қолганда Лео Месси рақиб мудофаасини жазолаб, жамоасининг ғалаба тўпини киритди ва «Интер Майами»га қимматли 3 очкони нақд қилди — 1:2.

Турнир жадвалидаги вазият

Ушбу ғалаба лига жадвалидаги кучлар нисбатига жиддий таъсир кўрсатди:

  • «Интер Майами»: Очколари сонини 59 тага етказиб, умумий жадвалнинг 3-поғонасига кўтарилиб олди;

  • «Нью Ингленд»: 58 очко билан тўхтаб қолган мезбонлар 4-ўринга пастлади;

  • Пешқадамлик пойгаси: Айни пайтда чемпионат пешқадами «Нэшвилл» ҳисобида 74 очко мавжуд бўлиб, «Майами» билан орадаги тафовут 15 очкони ташкил этмоқда.

Расмий ўйин қайдномаси:

  • MLS. 33-тур

  • «Нью Ингленд» — «Интер Майами» 1:2

  • Сана: 2 ноябрь

  • Голлар: Газдаг 53 — Бертераме 69, Месси 83.

Таркиблар:

  • «Интер Майами»: Сент-Клейр, Лужан (Регилон, 63), Каземиро, Микаэл, Фрэй, де Паул, Брайт (Галарза, 63), Сеговия (Мура, 90), Бертераме (Айала, 90), Месси, Рикелме (Суарес, 71).

Лионель МессиИнтер МайамиMLS
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

MLS рекордини янгилаб ташлаган афсона: Мессининг болалик клубига трансфери тафсилотлариMLS рекордини янгилаб ташлаган афсона: Мессининг болалик клубига трансфери тафсилотлари30 октябр 07:52“Интер Майами” сардори Атлантадаги ўйиндан сўнг тармоқларни “портлатди”...“Интер Майами” сардори Атлантадаги ўйиндан сўнг тармоқларни “портлатди”...18 октябр 12:04Лионель Месси «Атланта Юнайтед»га қарши икки гол урдиЛионель Месси «Атланта Юнайтед»га қарши икки гол урди18 октябр 06:44«Интер Майами» «Ню-Йорк Сити» устидан ишончли ғалаба қозонди«Интер Майами» «Ню-Йорк Сити» устидан ишончли ғалаба қозонди15 октябр 09:14Месси “Интер Майами”дан кетадими? Кийиниш хонасидаги гап-сўзлар ошкор бўлдиМесси “Интер Майами”дан кетадими? Кийиниш хонасидаги гап-сўзлар ошкор бўлди29 октябр 17:25Лионель Месси нима сабабдан 2026 йилги “Олтин тўп” тақдимотига бормайди?Лионель Месси нима сабабдан 2026 йилги “Олтин тўп” тақдимотига бормайди?26 октябр 18:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози