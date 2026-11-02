Мессидан гол+ассист: “Интер Майами” камбэк эвазига меҳмонда муҳим ғалабани илиб кетди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- MLS 33-турида «Интер Маями» сафарда «Ню Ингленд» устидан 2:1 ҳисобида иродали ғалабага эришди.
- Лионель Месси учрашувда битта гол ва битта голли узатмани амалга ошириб, жамоасининг муваффақиятида асосий ролни ўйнади.
- Мазкур натижадан сўнг «Интер Маями»
- 59 очко билан турнир жадвалининг 3-поғонасига кўтарилиб олди. «Ню Ингленд» эса 58 очко билан 4-ўринга тушиб кетди.
АҚШ олий футбол лигаси (MLS)нинг 33-туридан ўрин олган марказий беллашувда «Интер Майами» сафарда принципиал рақиби «Нью Ингленд» меҳмони бўлиб, иродали 2:1 ҳисобидаги ғалабани қўлга киритди.
Учрашув мезбонларнинг устунлиги билан бошланган бўлса-да, майдонда тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилган Лионель Мессининг маҳорати Майами клубига кутилган натижани келтирди. Аргентиналик юлдуз ўз ҳисобига битта гол ва битта голли узатма ёздириб, баҳс қаҳрамонига айланди.
Ўйин драмаси: Иккинчи бўлимдаги кескин бурилиш
Дастлабки бўлимда ҳар икки томон хавфли ҳужумлар уюштирган бўлса-да, асосий воқеалар танаффусдан кейин рўй берди:
Мезбонларнинг голи (53-дақиқа): Иккинчи бўлим бошида фаоллик кўрсатган «Нью Ингленд» футболчиси Газдаг 53-дақиқада дарвозани ишғол қилиб, ҳисобни очди — 1:0;
Бертераменинг жавоби (69-дақиқа): Ўтказиб юборилган тўпдан сўнг ташаббусни қўлга олган майамиликлар 69-дақиқада Мессининг аниқ пасидан сўнг мувозанатни тиклади. Гол муаллифи — Бертераме (1:1);
Мессининг нуқтаси (83-дақиқа): Ўйин якунланишига 7 дақиқа қолганда Лео Месси рақиб мудофаасини жазолаб, жамоасининг ғалаба тўпини киритди ва «Интер Майами»га қимматли 3 очкони нақд қилди — 1:2.
Турнир жадвалидаги вазият
Ушбу ғалаба лига жадвалидаги кучлар нисбатига жиддий таъсир кўрсатди:
«Интер Майами»: Очколари сонини 59 тага етказиб, умумий жадвалнинг 3-поғонасига кўтарилиб олди;
«Нью Ингленд»: 58 очко билан тўхтаб қолган мезбонлар 4-ўринга пастлади;
Пешқадамлик пойгаси: Айни пайтда чемпионат пешқадами «Нэшвилл» ҳисобида 74 очко мавжуд бўлиб, «Майами» билан орадаги тафовут 15 очкони ташкил этмоқда.
Расмий ўйин қайдномаси:
MLS. 33-тур
«Нью Ингленд» — «Интер Майами» 1:2
Сана: 2 ноябрь
Голлар: Газдаг 53 — Бертераме 69, Месси 83.
Таркиблар:
«Интер Майами»: Сент-Клейр, Лужан (Регилон, 63), Каземиро, Микаэл, Фрэй, де Паул, Брайт (Галарза, 63), Сеговия (Мура, 90), Бертераме (Айала, 90), Месси, Рикелме (Суарес, 71).
Изоҳлар 0
…