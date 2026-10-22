Эронлик «Қора бева» 11 эрини ўлдиришда айбланмоқда

·7·Дунё
Эронлик «Қора бева» 11 эрини ўлдиришда айбланмоқда

Эронда 56 ёшли Колсум Акбарий 22 йил давомида 11 нафар турмуш ўртоғини заҳарлаб ўлдиришда айбланмоқда. Тергов маълумотларига кўра, у ёши катта эркакларга турмушга чиқиб, уларнинг мол-мулки ва пулларини қўлга киритиш мақсадида жиноят содир этган. Аёл эса қурбонлар сони 13 ёки ҳатто 15 нафаргача бўлиши мумкинлигини айтган, бироқ аниқ рақамни эслай олмаслигини билдирган.

Акбарийнинг жиноий фаолияти 2000 йилда бошланиб, 2023 йилгача давом этган. У Эроннинг Мозандарон вилоятидаги турли шаҳарларда ёлғиз ва ёши катта эркаклар билан танишиб, уларга турмушга чиққан. Эркакларнинг кекса ёши ва саломатлиги заифлиги сабабли, уларнинг ўлими дастлаб табиий сабаблар билан боғланган. Шу тариқа аёл узоқ йиллар давомида шубҳа уйғотмасдан ҳаракат қилган.

«Қанча одамни ўлдирганимни аниқ билмайман»

Тергов пайтида Акбарий қурбонлари сони ҳақида шундай деган:

«Қанча одамни ўлдирганимни билмайман. Балки 13 ёки 15 нафар бўлиши мумкин. Аниқ эслай олмаяпман».

Аёл биринчи марта 18 ёшида турмушга чиққан. Биринчи никоҳи узоқ давом этмаган, иккинчи турмуш ўртоғи эса ўзидан анча катта бўлиб, уни доимий равишда калтаклаган ва камситган. Тергов маълумотларига кўра, иккинчи эри вафотидан кейин Акбарийнинг қотилликлари бошланган.

У ёши катта, ёлғиз эркакларга турмушга чиқишга тайёрлигини айтиб юрган. Бўлажак турмуш ўртоқларининг молиявий аҳволини ўргангач, катта миқдордаги сеп ёки тўловлар эвазига никоҳга рози бўлган.

Эрларини заҳарлаб, мол-мулкини қўлга киритган

Айбловга кўра, Акбарий турмушга чиққанидан кўп ўтмай, эрларига қон босими ва диабетга қарши дорилар, тинчлантирувчи воситалар ҳамда саноат спиртини берган. Агар заҳарлаш натижа бермаса, айрим ҳолларда ёстиқ ёрдамида уларни бўғиб ўлдиришга уринган.

2013 йилда аёлга турмушга чиққан 69 ёшли Мираҳмад Омроний бир ойдан кейин вафот этган. 2016 йилда у билан оила қурган 62 ёшли Исмоил Бахший икки ойдан сўнг ҳаётдан кўз юмган. 83 ёшли Ганжали Ҳамзей эса никоҳдан 43 кун ўтиб вафот этган.

Акбарийнинг Масеҳ Немати исмли турмуш ўртоқларидан бири 2020 йилдаги заҳарлаш уринишидан омон қолган. Бироқ у полицияга мурожаат қилмасдан, аёлни уйидан чиқариб юбориш билан чекланган.

Сўнгги қурбоннинг ўғли жиноятни фош қилди

Акбарийнинг жиноятлари 2023 йилда, унинг сўнгги турмуш ўртоғи — 82 ёшли Ғуломризо Бобоий вафотидан кейин фош бўла бошлаган. Марҳумнинг ўғли танишидан отаси илгари Колсум исмли аёл билан турмуш қургани ва у бир вақтлар уни заҳарлашга урингани ҳақида эшитган. Аёлни кўргач, уни таниб, полицияга хабар берган.

Дастлаб айбловларни рад этган Акбарий кейинчалик жиноятларини тан олган. Бироқ у қурбонлар сони ҳақида турлича кўрсатмалар берган.

Аёлга ўлим жазоси тайинланиши мумкин

Колсум Акбарийга 11 та қасддан одам ўлдириш ва яна бир кишини ўлдиришга суиқасд қилиш бўйича айбловлар қўйилган. Агар суд уни айбдор деб топса, унга нисбатан ўлим жазоси тайинланиши мумкин.

Иш бўйича 45 нафардан ортиқ даъвогар, жумладан, марҳумларнинг меросхўрлари иштирок этмоқда. Прокурорлар фикрича, аёлнинг асосий мақсади эрларининг мол-мулки ва пулларини қўлга киритиш бўлган. Тергов маълумотларига кўра, маблағларнинг катта қисми унинг қизи номига расмийлаштирилган.

Суд барча даъвогарларнинг кўрсатмаларини тинглаб, иш жараёнлари якунланганидан кейин ҳукм чиқариши кутилмоқда.

Колсум АкбарийЭронжиноятМозандарон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

8 ёшли бола "Spider-Man" га айланиш истагида, ўзини қора бева ўргимчагига чақтирди8 ёшли бола "Spider-Man" га айланиш истагида, ўзини қора бева ўргимчагига чақтирди2 август 17:37Месси Испания қироли ва қироличаси иштирокидаги расмий кечки овқатда қатнашиши кутилмоқдаМесси Испания қироли ва қироличаси иштирокидаги расмий кечки овқатда қатнашиши кутилмоқдаБугун 11:1617 ёшли қиз йигитини 14 минг долларга сотди: даҳшатли воқеа17 ёшли қиз йигитини 14 минг долларга сотди: даҳшатли воқеаБугун 11:12Японияда самолёт поли остидан илон топилиб, рейс бекор қилиндиЯпонияда самолёт поли остидан илон топилиб, рейс бекор қилиндиБугун 10:56Австралияда марҳумларни тупроққа айлантиришга қонунан рухсат берилдиАвстралияда марҳумларни тупроққа айлантиришга қонунан рухсат берилдиБугун 10:23Тожикистонда фолбинлар ва сеҳргарлар махсус назоратга олинадиТожикистонда фолбинлар ва сеҳргарлар махсус назоратга олинадиБугун 10:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда