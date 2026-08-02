8 ёшли бола "Spider-Man" га айланиш истагида, ўзини қора бева ўргимчагига чақтирди

·1·Дунё
8 ёшли бола "Spider-Man" га айланиш истагида, ўзини қора бева ўргимчагига чақтирди

Боливияда содир бўлган ғайриоддий воқеа ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинмоқда. Мамлакатнинг Оруро департаментига қарашли Вичулома шаҳарчасида 8 ёшли бола ўзининг севимли қаҳрамони — Ўргимчак-одам (Spider-Man) каби супер кучларга эга бўлишни орзу қилиб, ўта хавфли қора бева ўргимчагига атайлаб ўзини чақтирган.

Маълум қилинишича, бола дарё бўйида ўйнаб юрган вақтда тош остидан орқасида қизил белгилари бўлган қора ўргимчакни — қора бевани топиб олган. У машҳур суперқаҳрамон каби ғайриоддий кучларга эга бўлиш умидида ўргимчакни қўлининг орқа қисмига қўйиб, унинг чақишига қасддан йўл қўйган. Кейин эса ўргимчакни шиша идишга солиб, уйига қайтган.

Орадан тахминан уч соат ўтгач, боланинг бутун танасида кучли оғриқ, суяк қақшаши ва оғир ҳолсизлик бошланган. Аҳволи тобора ёмонлашгач, у онасига воқеани тўлиқ айтиб берган. Шундан сўнг онаси фарзандини зудлик билан маҳаллий шифохонага олиб борган.

Шифокорлар болага дарҳол қора бева заҳарига қарши махсус антидот (зиддизаҳар) юборишган. Тахминан 30 дақиқа ичида унинг аҳволи барқарорлашган. Mаълумотларга кўра, бола ўз вақтида кўрсатилган тиббий ёрдам туфайли омон қолган ва кейинчалик бутунлай соғайиб кетган.

Қизиқ жиҳати шундаки, Боливияда бундай ҳолат биринчи марта кузатилаётгани йўқ. 2020 йилда ҳам худди шу мақсадда икки ака-ука ўзларини қора бева ўргимчагига чақтириб, шифохонага тушгани ҳақида хабарлар тарқалган эди.

Мутахассислар эса болаларга фильм ва комикс қаҳрамонларини тақлид қилиш орқали ҳаёт учун хавфли тажрибалар ўтказмаслик кераклигини яна бир бор эслатмоқда. Қора бева ўргимчагининг заҳари инсон саломатлиги учун жиддий хавф туғдириши мумкин бўлиб, бундай ҳолатларда зудлик билан тиббий ёрдамга мурожаат қилиш зарур.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Даун синдромли илк депутат: Мар Галсеран тарих яратдиДаун синдромли илк депутат: Мар Галсеран тарих яратдиБугун, 17:31Хитойда аёл ўғлининг тўйида келин аслида ўз йўқолган қизи эканини билиб қолдиХитойда аёл ўғлининг тўйида келин аслида ўз йўқолган қизи эканини билиб қолдиБугун, 17:23Шакира овозини айнан такрорлайдиган гватемалалик йигит интернет юлдузига айланди (видео)Шакира овозини айнан такрорлайдиган гватемалалик йигит интернет юлдузига айланди (видео)Бугун, 17:22Канал панжарасида қолган енот сўнгги лаҳзада сақлаб қолиндиКанал панжарасида қолган енот сўнгги лаҳзада сақлаб қолиндиБугун, 17:16Словения президенти таътилдан қайтаётиб аварияга учрагани айтилмоқдаСловения президенти таътилдан қайтаётиб аварияга учрагани айтилмоқдаБугун, 17:0013 ёшли бола ноодатий ғояси билан эътиборда: у ўзига тил яратиб, давлат ҳам тузди13 ёшли бола ноодатий ғояси билан эътиборда: у ўзига тил яратиб, давлат ҳам туздиБугун, 16:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда