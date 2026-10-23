Қозоғистоннинг 12 млрд долларлик даъвоси рад этилди: Гаага суди баҳсли қарор чиқарди

·8·Дунё
Қозоғистоннинг 12 млрд долларлик даъвоси рад этилди: Гаага суди баҳсли қарор чиқарди

Гаагадаги Халқаро арбитраж суди Қозоғистон ҳукуматининг Ғарб нефть корпорацияларига нисбатан илгари сурган 12 миллиард долларлик даъво аризасини ҳақиқий эмас деб топди ва талабни рад этди. Бу ҳақда нуфузли Bloomberg агентлиги ўз манбаларига таяниб хабар бермоқда.

Мазкур суд қарори мамлакатнинг энг йирик конларидан бири ҳисобланган Қашаған нефть лойиҳаси бўйича кўп миллиардли молиявий баҳсларга бевосита тааллуқлидир.

Суд нега даъвони рад этди? Муддат омили

Агентлик манбаларининг маълум қилишича, Астана томонидан киритилган молиявий эътирозларнинг асосий қисми судда кечиккан деб топилган:

  • Даъво муддатининг ўтиб кетгани: Қозоғистон 2011–2015 йиллар оралиғидаги нефть қазиб олиш даври бўйича харажатларни қайтаришни ҳаддан ташқари кеч талаб қилган;

  • 12 миллиард доллар бекор қилинди: Айнан даъво муддатининг эскиргани сабабли, арбитраж суди умумий қарийб 20 миллиард долларлик даъвонинг 12 миллиард долларлик қисмини тўлиқ бекор қилди.

Кураш ҳали тугамади: Ортда яна 8 миллиард доллар бор

Молиявий низо ушбу қарор билан бутунлай якунлангани йўқ:

  • Қолган талаблар: Қозоғистоннинг қолган 8 миллиард долларлик эътирозлари ва талаблари ҳамон кучида қолмоқда ҳамда суд жараёни давом этмоқда;

  • Расмий муносабат: Ҳозирча томонлар ёки Қозоғистон расмий идоралари мазкур инсайд бўйича тўлиқ расмий баёнот бермаган.

Муаммо нимада? Қашаған лойиҳаси атрофидаги можаро

Маълумот ўрнида, Қозоғистон иккинчи йирик нефть захираси бўлмиш Қашаған конжойи бўйича қарийб 20 миллиард долларлик баҳсли харажатларни қоплашни талаб қилмоқда:

  • Консорциум аъзолари: Конни «ҚазМунайГаз» (Қозоғистон) ҳамда дунё гигантлари — Eni (Италия), ExxonMobil (АҚШ), Royal Dutch Shell (Буюк Британия/Нидерландия), Total S.A. (Франция), CNPC (Хитой) ва Inpex (Япония) иштирокидаги NCOC консорциуми бошқаради;

  • Лойиҳанинг кечикиши ва харажатлар: Нефть конжойи белгиланган режадан бир неча йил кеч ишга тушган ва лойиҳа бюджети кутилганидан кескин ошиб кетган;

  • 150 миллиард долларлик умумий талаб: Астана аввалроқ йўқотилган даромадлар, экологик зарарлар ҳамда коррупция аралашган битимлар сабаб халқаро инвесторлардан умумий ҳисобда 150 миллиард долларгача товон пули талаб қилиш ниятида эканини билдирган эди.

ҚашағанХалқаро арбитраж судиҚазМунайГазNCOC
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Босния қассоби» қамоқда вафот этди: Гаага трибунали маҳкуми энди йўқ!«Босния қассоби» қамоқда вафот этди: Гаага трибунали маҳкуми энди йўқ!27 август 19:07«Гаагада шов-шувли суд жараёни»: Туркия Украинани Халқаро жиноий судга берди«Гаагада шов-шувли суд жараёни»: Туркия Украинани Халқаро жиноий судга берди17 сентябр 09:34Forbes Дональд Трампнинг бойлиги 7,3 миллиард долларга етганини очиқладиForbes Дональд Трампнинг бойлиги 7,3 миллиард долларга етганини очиқлади16 сентябр 08:18Швейцария бетарафлиги — тарих ва бугун: Захарова Бернни кескин танқид қилдиШвейцария бетарафлиги — тарих ва бугун: Захарова Бернни кескин танқид қилди31 июл 12:50Gucci савдоси пасайишда давом этмоқда: Kering 125 та дўконини ёпмоқчиGucci савдоси пасайишда давом этмоқда: Kering 125 та дўконини ёпмоқчиБугун 21:58Одам бошини бошқа танага кўчиришни ваъда қилган олим Россияда операция ўтказдиОдам бошини бошқа танага кўчиришни ваъда қилган олим Россияда операция ўтказдиБугун 21:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди