«Босния қассоби» қамоқда вафот этди: Гаага трибунали маҳкуми энди йўқ!
Босниялик серблар армиясининг собиқ қўмондони Ратко Младич Гаагадаги қамоқхонада вафот этди. Бу ҳақда Reuters халқаро ахборот агентлиги расман хабар тарқатди.
Сўнгги вақтларда оғир хасталиклар билан курашиб келган 83 ёшли собиқ генерал бир неча бор инсульт ўтказган эди. Унинг адвокатлари ва яқинлари Сербияга даволаниш учун юборишни бир неча бор сўраган бўлса-да, Гаага суди бу илтимосларни қатъиян рад этган.
16 та оғир айблов ва Сребреница фожиаси
Ратко Младич Босния уруши (1992–1995 йиллар) даврида содир этилган энг даҳшатли қирғинлар ва ҳарбий жиноятларнинг бош ташкилотчиси сифатида тарихда қолди:
1996 йилги айблов: Младич Серб Республикасининг бошқа раҳбарлари билан биргаликда ҳарбий жиноятлар содир этишда айбланди. Айблов хулосаси жами 16 та банддан иборат бўлиб, улар орасида «геноцид» ҳамда «инсониятга қарши жиноятлар» моддалари асосий ўринни эгаллаган;
16 йиллик яшириниш: У узоқ йиллар давомида халқаро қидирувда бўлиб, 2011 йилга келибгина Сербия ҳудудида қўлга олинган ва Гаага судига топширилган.
Умрбод қамоқ жазоси ва якуний ҳукм
Собиқ Югославия бўйича халқаро трибунал Младич устидан бир неча йил давом этган маҳкама жараёнини олиб борди:
2017 йилги ҳукм: Халқаро суд собиқ қўмондонни Сребреницадаги оммавий қирғин, Сараево қамали ва тинч аҳолига қарши содир этилган ваҳшийликлар учун айбдор деб топиб, умрбод озодликдан маҳрум этиш жазосига ҳукм қилди;
Апелляциянинг рад этилиши: 2021 йилда Гаага апелляция суди ҳимоя томонининг шикоятини кўриб чиқиб, аввалги умрбод қамоқ ҳукмини ўзгаришсиз қолдирди.
Шу тариқа ХХ аср охиридаги энг қонли можароларнинг асосий ижрочиларидан бири ўз умрининг охирги кунларини қамоқхона деворлари орасида якунлади.
…