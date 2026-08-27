«Босния қассоби» қамоқда вафот этди: Гаага трибунали маҳкуми энди йўқ!

·4·Дунё
«Босния қассоби» қамоқда вафот этди: Гаага трибунали маҳкуми энди йўқ!

Босниялик серблар армиясининг собиқ қўмондони Ратко Младич Гаагадаги қамоқхонада вафот этди. Бу ҳақда Reuters халқаро ахборот агентлиги расман хабар тарқатди.

Сўнгги вақтларда оғир хасталиклар билан курашиб келган 83 ёшли собиқ генерал бир неча бор инсульт ўтказган эди. Унинг адвокатлари ва яқинлари Сербияга даволаниш учун юборишни бир неча бор сўраган бўлса-да, Гаага суди бу илтимосларни қатъиян рад этган.

16 та оғир айблов ва Сребреница фожиаси

Ратко Младич Босния уруши (1992–1995 йиллар) даврида содир этилган энг даҳшатли қирғинлар ва ҳарбий жиноятларнинг бош ташкилотчиси сифатида тарихда қолди:

  • 1996 йилги айблов: Младич Серб Республикасининг бошқа раҳбарлари билан биргаликда ҳарбий жиноятлар содир этишда айбланди. Айблов хулосаси жами 16 та банддан иборат бўлиб, улар орасида «геноцид» ҳамда «инсониятга қарши жиноятлар» моддалари асосий ўринни эгаллаган;

  • 16 йиллик яшириниш: У узоқ йиллар давомида халқаро қидирувда бўлиб, 2011 йилга келибгина Сербия ҳудудида қўлга олинган ва Гаага судига топширилган.

Умрбод қамоқ жазоси ва якуний ҳукм

Собиқ Югославия бўйича халқаро трибунал Младич устидан бир неча йил давом этган маҳкама жараёнини олиб борди:

  • 2017 йилги ҳукм: Халқаро суд собиқ қўмондонни Сребреницадаги оммавий қирғин, Сараево қамали ва тинч аҳолига қарши содир этилган ваҳшийликлар учун айбдор деб топиб, умрбод озодликдан маҳрум этиш жазосига ҳукм қилди;

  • Апелляциянинг рад этилиши: 2021 йилда Гаага апелляция суди ҳимоя томонининг шикоятини кўриб чиқиб, аввалги умрбод қамоқ ҳукмини ўзгаришсиз қолдирди.

Шу тариқа ХХ аср охиридаги энг қонли можароларнинг асосий ижрочиларидан бири ўз умрининг охирги кунларини қамоқхона деворлари орасида якунлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой бозорига зарба: АҚШ энергетикасида тақиқлар ва янги тартиб кучга кирдиХитой бозорига зарба: АҚШ энергетикасида тақиқлар ва янги тартиб кучга кирдиБугун, 18:39Нина Драма Дана Уайт уни қандай қилиб хавфли таъқибчидан қутқарганини сўзлаб бердиНина Драма Дана Уайт уни қандай қилиб хавфли таъқибчидан қутқарганини сўзлаб бердиБугун, 18:10Дафн маросимида кутилмаган таклиф: руҳоний марҳумнинг қизига турмуш қуриш таклифини бердиДафн маросимида кутилмаган таклиф: руҳоний марҳумнинг қизига турмуш қуриш таклифини бердиБугун, 15:51Бир соатда 165 тонна помидор увол бўлди: Испаниядаги дунёдаги энг машҳур ноодатий фестивальБир соатда 165 тонна помидор увол бўлди: Испаниядаги дунёдаги энг машҳур ноодатий фестивальБугун, 15:30Сунъий интеллект шифокорларга миядаги ўсмани муваффақиятли олиб ташлашда ёрдам бердиСунъий интеллект шифокорларга миядаги ўсмани муваффақиятли олиб ташлашда ёрдам бердиБугун, 15:24Амиран Сардаров $3 млн йўқотди: Омадга тайёр бўлмаслик қимматга тушадиАмиран Сардаров $3 млн йўқотди: Омадга тайёр бўлмаслик қимматга тушадиБугун, 11:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди