Швейцария бетарафлиги — тарих ва бугун: Захарова Бернни кескин танқид қилди
Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова Швейсария ҳукуматининг мамлакат конституциясида бетарафлик принсипини мустаҳкамлашга қарши чиқаётганини кескин танқид қилди. Дипломатнинг таъкидлашича, Берннинг "мослашувчан бетарафлиги" аслида бетарафликнинг йўқлигини англатиб, фақат Киев, Брюссел ва ўтмишда нацистлар Германиясининг манфаатларига мос равишда егилмоқда.
Россия Ташқи ишлар вазирлигининг расмий вакили Мария Захарова Швейцария ҳукуматининг мамлакат конституциясида бетарафлик принципини мустаҳкамлашга қарши чиқаётганини кескин қоралади. Дипломатнинг фикрича, Берннинг «мослашувчан бетарафлиги» аслида бетарафликнинг йўқлигини англатади ва фақатгина Швейцариянинг ўз манфаатларига мос келадиган тарзда «эгилади».
Zamin.uz Захарованинг Телеграм каналидаги баёноти ва Швейцария бетарафлигининг баҳсли тарихи ҳақида батафсил маълумот беради.
«Океанни ҳақорат қилиш»: Захарованинг кескин баёноти
Мария Захарова тўрт юз йил давомида ўз давлатчилигини бетарафлик тамойилига асосланиб қурган Швейцария ҳукуматининг позициясини тушунарсиз ва мантиқсиз деб атади. Ҳукумат ўз фуқароларига бу тамойилни конституцияда мустаҳкамлашнинг иложи йўқлигини, чунки у ҳолда унга риоя қилиш керак бўлишини тушунтирмоқда.
«Бу тубсизлик деб айтиш океанни ҳақорат қилишдир», — деб ёзади Захарова.
Тарихий «доғлар»: Нацистлар Германияси билан ҳамкорлик ва «J» ҳарфи
Россия ТИВ вакили Швейцария бетарафлигининг тарихига назар ташлаб, Иккинчи Жаҳон уруши давридаги баҳсли воқеаларни эслатиб ўтди. Захарованинг сўзларига кўра, Швейцария Миллий банки Германия Рейхсбанкидан тахминан 1,2 миллиард фунт стерлинг миқдорида олтин сотиб олган.
«Нейтрал мамлакат»нинг молиявий тизими Германия уруш машинасининг қон айланиш тизимининг бир қисми эди», — деб таъкидлади у.
Бундан ташқари, дипломат 1938 йилда, урушдан олдин ҳам, Швейцария ҳукумати Германия расмийларидан немис яҳудийларининг паспортларига «J» ҳарфини қўшишни сўраганини эслатди. Бу Швейцария чегарачиларига уларни аниқлаб, киришга рухсат бермаслик имконини бериши керак эди.
Бугунги позиция: Киев ва Брюсселга мойиллик
Захарова Швейцариянинг «мослашувчан бетарафлиги» унга фақат фойдали бўлган жойда ва даражада эгилишини таъкидлади.
«1940-йилларда у Берлинга мойил эди, чунки олтин ва бозор айнан ўша ерда эди. Бугунги кунда у Киев ва Брюсселга мойил. Шунинг учун Федерал Кенгаш конституциявий матнни киритишга қатъий қарши», — деб тушунтирди дипломат.
Захарованинг фикрича, Берн Рейхсбанк олтини билан тўлдирилган поезд вагонларини қабул қила бошлаган заҳотиёқ бетарафликнинг асл моҳиятини унутган.
Халқаро ҳуқуқ ва «Янги ахлоқ»
Захарова Швейцариянинг позицияси халқаро ҳуқуқ нуқтаи назаридан ҳам асоссиз эканини таъкидлади.
Гаага конвенциялари: 1907 йилги Гаага конвенцияларига кўра, доимий бетарафлик «мослашувчан» бўлиши мумкин эмас. Бешинчи конвенция нейтрал томон иккала урушаётган томонга ҳам чекловчи чораларни тенг равишда қўллашини талаб қилади.
Санкциялар ва молиялаштириш: Швейцария ўз санкциялар рўйхатини Европа Иттифоқи билан синхронлаштирди ва Киев режимини очиқчасига молиялаштириб, қуроллантирадиган томон сифатида ҳаракат қилмоқда.
«Мослашувчан бетарафлик» қонуний жиҳатдан бетарафликнинг йўқлигини англатади. «Янги ахлоқ» нормаси сифатида бир хил мослашувчан поклик», — деб хулоса қилди Захарова.
27 сентябрь — Референдум куни
27 сентябрь куни Швейцарияда Асосий Қонунга «доимий ва қуролли бетарафлик» формуласини киритишни ва санкциялар режимларида иштирок этишни тақиқлашни талаб қилувчи «Бетарафлик ташаббуси» бўйича овоз бериш бўлиб ўтади.
Ҳукумат ва парламент эса фуқароларга бу ташаббусга қарши овоз беришни тавсия қилмоқда. Уларнинг фикрича, конституцияда бетарафликни мустаҳкамлаш «мослашувчанлик»ни келтириб чиқаради ва ташқи сиёсатда маневр эркинлигини чеклайди.
Асосий маълумотлар жадвали
Кўрсаткич
Тафсилотлар
Сана
27 сентябрь
Воқеа
Швейцарияда «Бетарафлик ташаббуси» бўйича референдум
Ташаббус мақсади
Конституцияга «доимий ва қуролли бетарафлик»ни киритиш
Ҳукумат позицияси
Қарши (ташқи сиёсий маневр эркинлигини чеклайди)
Захарованинг танқиди
«Мослашувчан бетарафлик» — бетарафликнинг йўқлиги
Тарихий баҳслар
Нацистлар Германияси билан ҳамкорлик, паспортларга «Ж» ҳарфи
Ушбу муҳим хабарни дўстларингиз ва сиёсат ишқибозларига юборинг!
Сизнингча, Швейцария ўз бетарафлигини сақлаб қолиши керакми? Изоҳларда фикрингизни қолдиринг!
…