Швейцария бетарафлиги — тарих ва бугун: Захарова Бернни кескин танқид қилди

·51·Дунё
Швейцария бетарафлиги — тарих ва бугун: Захарова Бернни кескин танқид қилди
Қисқача

Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова Швейсария ҳукуматининг мамлакат конституциясида бетарафлик принсипини мустаҳкамлашга қарши чиқаётганини кескин танқид қилди. Дипломатнинг таъкидлашича, Берннинг "мослашувчан бетарафлиги" аслида бетарафликнинг йўқлигини англатиб, фақат Киев, Брюссел ва ўтмишда нацистлар Германиясининг манфаатларига мос равишда егилмоқда.

Россия Ташқи ишлар вазирлигининг расмий вакили Мария Захарова Швейцария ҳукуматининг мамлакат конституциясида бетарафлик принципини мустаҳкамлашга қарши чиқаётганини кескин қоралади. Дипломатнинг фикрича, Берннинг «мослашувчан бетарафлиги» аслида бетарафликнинг йўқлигини англатади ва фақатгина Швейцариянинг ўз манфаатларига мос келадиган тарзда «эгилади».

Zamin.uz Захарованинг Телеграм каналидаги баёноти ва Швейцария бетарафлигининг баҳсли тарихи ҳақида батафсил маълумот беради.

«Океанни ҳақорат қилиш»: Захарованинг кескин баёноти

Мария Захарова тўрт юз йил давомида ўз давлатчилигини бетарафлик тамойилига асосланиб қурган Швейцария ҳукуматининг позициясини тушунарсиз ва мантиқсиз деб атади. Ҳукумат ўз фуқароларига бу тамойилни конституцияда мустаҳкамлашнинг иложи йўқлигини, чунки у ҳолда унга риоя қилиш керак бўлишини тушунтирмоқда.

«Бу тубсизлик деб айтиш океанни ҳақорат қилишдир», — деб ёзади Захарова.

Тарихий «доғлар»: Нацистлар Германияси билан ҳамкорлик ва «J» ҳарфи

Россия ТИВ вакили Швейцария бетарафлигининг тарихига назар ташлаб, Иккинчи Жаҳон уруши давридаги баҳсли воқеаларни эслатиб ўтди. Захарованинг сўзларига кўра, Швейцария Миллий банки Германия Рейхсбанкидан тахминан 1,2 миллиард фунт стерлинг миқдорида олтин сотиб олган.

«Нейтрал мамлакат»нинг молиявий тизими Германия уруш машинасининг қон айланиш тизимининг бир қисми эди», — деб таъкидлади у.

Бундан ташқари, дипломат 1938 йилда, урушдан олдин ҳам, Швейцария ҳукумати Германия расмийларидан немис яҳудийларининг паспортларига «J» ҳарфини қўшишни сўраганини эслатди. Бу Швейцария чегарачиларига уларни аниқлаб, киришга рухсат бермаслик имконини бериши керак эди.

Бугунги позиция: Киев ва Брюсселга мойиллик

Захарова Швейцариянинг «мослашувчан бетарафлиги» унга фақат фойдали бўлган жойда ва даражада эгилишини таъкидлади.

«1940-йилларда у Берлинга мойил эди, чунки олтин ва бозор айнан ўша ерда эди. Бугунги кунда у Киев ва Брюсселга мойил. Шунинг учун Федерал Кенгаш конституциявий матнни киритишга қатъий қарши», — деб тушунтирди дипломат.

Захарованинг фикрича, Берн Рейхсбанк олтини билан тўлдирилган поезд вагонларини қабул қила бошлаган заҳотиёқ бетарафликнинг асл моҳиятини унутган.

Халқаро ҳуқуқ ва «Янги ахлоқ»

Захарова Швейцариянинг позицияси халқаро ҳуқуқ нуқтаи назаридан ҳам асоссиз эканини таъкидлади.

  • Гаага конвенциялари: 1907 йилги Гаага конвенцияларига кўра, доимий бетарафлик «мослашувчан» бўлиши мумкин эмас. Бешинчи конвенция нейтрал томон иккала урушаётган томонга ҳам чекловчи чораларни тенг равишда қўллашини талаб қилади.

  • Санкциялар ва молиялаштириш: Швейцария ўз санкциялар рўйхатини Европа Иттифоқи билан синхронлаштирди ва Киев режимини очиқчасига молиялаштириб, қуроллантирадиган томон сифатида ҳаракат қилмоқда.

«Мослашувчан бетарафлик» қонуний жиҳатдан бетарафликнинг йўқлигини англатади. «Янги ахлоқ» нормаси сифатида бир хил мослашувчан поклик», — деб хулоса қилди Захарова.

27 сентябрь — Референдум куни

27 сентябрь куни Швейцарияда Асосий Қонунга «доимий ва қуролли бетарафлик» формуласини киритишни ва санкциялар режимларида иштирок этишни тақиқлашни талаб қилувчи «Бетарафлик ташаббуси» бўйича овоз бериш бўлиб ўтади.

Ҳукумат ва парламент эса фуқароларга бу ташаббусга қарши овоз беришни тавсия қилмоқда. Уларнинг фикрича, конституцияда бетарафликни мустаҳкамлаш «мослашувчанлик»ни келтириб чиқаради ва ташқи сиёсатда маневр эркинлигини чеклайди.

Асосий маълумотлар жадвали

Кўрсаткич

Тафсилотлар

Сана

27 сентябрь

Воқеа

Швейцарияда «Бетарафлик ташаббуси» бўйича референдум

Ташаббус мақсади

Конституцияга «доимий ва қуролли бетарафлик»ни киритиш

Ҳукумат позицияси

Қарши (ташқи сиёсий маневр эркинлигини чеклайди)

Захарованинг танқиди

«Мослашувчан бетарафлик» — бетарафликнинг йўқлиги

Тарихий баҳслар

Нацистлар Германияси билан ҳамкорлик, паспортларга «Ж» ҳарфи

Ушбу муҳим хабарни дўстларингиз ва сиёсат ишқибозларига юборинг!

Сизнингча, Швейцария ўз бетарафлигини сақлаб қолиши керакми? Изоҳларда фикрингизни қолдиринг!

Мария ЗахароваШвейцарияБернРоссия Ташқи ишлар вазирлигиTelegram
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Покистон Кашмирида полиция 30 нафар намойишчини отиб ўлдирдиПокистон Кашмирида полиция 30 нафар намойишчини отиб ўлдирдиБугун, 13:33Покистондаги шахтада кучли портлаш 32 кончининг умрига зомин бўлдиПокистондаги шахтада кучли портлаш 32 кончининг умрига зомин бўлдиБугун, 13:30Эквадорда уйдан 7 кишининг куйдирилган жасади топилдиЭквадорда уйдан 7 кишининг куйдирилган жасади топилдиБугун, 13:27Онаси йигити билан ташқарига чиққан пайтда бир ёшли бола қайноқ ваннада ҳалок бўлдиОнаси йигити билан ташқарига чиққан пайтда бир ёшли бола қайноқ ваннада ҳалок бўлдиБугун, 13:02Тарихий зарба: Россия Украинадаги Америка дрон заводини илк бор нишонга олдиТарихий зарба: Россия Украинадаги Америка дрон заводини илк бор нишонга олдиБугун, 13:01Даҳшатли синов: Японияда зилзила қурбонлари сони 34 кишига етдиДаҳшатли синов: Японияда зилзила қурбонлари сони 34 кишига етдиБугун, 12:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда