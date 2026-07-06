Франциядаги машҳур музейдан ноёб экспонатлар ўғирланди
Францияда жойлашган Lalique музейидан 20 га яқин ноёб экспонат ўғирланди. Дастлабки баҳолашга кўра, йўқолган буюмларнинг умумий қиймати 4 миллион еврогача етиши мумкин.
Манбаларнинг хабар беришича, жиноят 5 июль куни кечқурун содир этилган. Номаълум шахслар кириш эшигини бузган, олтита шиша витринани синдирган ва экспонатларни олиб кетган.
Ҳодиса вақтида музейнинг сигнализация тизими ишга тушган. Аммо полицияга биринчи хабар қўриқлаш хизмати томонидан эмас, фаррош томонидан берилган. Шу сабаб хавфсизлик ходимларининг ҳаракатлари ва нега тезкор чора кўрилмагани текширилмоқда.
Lalique музейи 2025 йил октябрида Луврда юз берган ўғирликдан кейин кучайтирилган назоратга олинган эди. Бироқ қўшимча чораларга қарамай, жиноятчилар музейга кириб, қимматбаҳо экспонатларни олиб чиқишга муваффақ бўлган.
Музей Рене Лалик ва унинг ижодий меросига бағишланган. Француз устаси заргарлик ва шиша санъатида, айниқса ар-нуво ҳамда ар-деко услубларидаги асарлари билан машҳур.
Ҳозир полиция ўғирланган экспонатларни қидирмоқда. Тергов доирасида кузатув камералари ёзувлари, сигнализация маълумотлари ва музей ходимларининг кўрсатмалари ўрганилмоқда.
Аввалроқ Лувр музейидан ўғирланган осори-атиқалар 88 миллион еврога баҳоланган эди.
…