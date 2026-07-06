Франциядаги машҳур музейдан ноёб экспонатлар ўғирланди

·0·Дунё
Франциядаги машҳур музейдан ноёб экспонатлар ўғирланди

Францияда жойлашган Lalique музейидан 20 га яқин ноёб экспонат ўғирланди. Дастлабки баҳолашга кўра, йўқолган буюмларнинг умумий қиймати 4 миллион еврогача етиши мумкин.

Манбаларнинг хабар беришича, жиноят 5 июль куни кечқурун содир этилган. Номаълум шахслар кириш эшигини бузган, олтита шиша витринани синдирган ва экспонатларни олиб кетган.

Ҳодиса вақтида музейнинг сигнализация тизими ишга тушган. Аммо полицияга биринчи хабар қўриқлаш хизмати томонидан эмас, фаррош томонидан берилган. Шу сабаб хавфсизлик ходимларининг ҳаракатлари ва нега тезкор чора кўрилмагани текширилмоқда.

Lalique музейи 2025 йил октябрида Луврда юз берган ўғирликдан кейин кучайтирилган назоратга олинган эди. Бироқ қўшимча чораларга қарамай, жиноятчилар музейга кириб, қимматбаҳо экспонатларни олиб чиқишга муваффақ бўлган.

Музей Рене Лалик ва унинг ижодий меросига бағишланган. Француз устаси заргарлик ва шиша санъатида, айниқса ар-нуво ҳамда ар-деко услубларидаги асарлари билан машҳур.

Ҳозир полиция ўғирланган экспонатларни қидирмоқда. Тергов доирасида кузатув камералари ёзувлари, сигнализация маълумотлари ва музей ходимларининг кўрсатмалари ўрганилмоқда.

Аввалроқ Лувр музейидан ўғирланган осори-атиқалар 88 миллион еврога баҳоланган эди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Али Хоманаий билан видолашув маросимида қизил байроқ пайдо бўлдиАли Хоманаий билан видолашув маросимида қизил байроқ пайдо бўлдиБугун, 16:36Қўнишга сониялар қолганда самолётга мушак келиб урилдиҚўнишга сониялар қолганда самолётга мушак келиб урилдиБугун, 15:11Австралия соҳилидаги сирли металл шарлар қаердан келгани маълум бўлди Австралия соҳилидаги сирли металл шарлар қаердан келгани маълум бўлди Бугун, 14:57Қийноққа солинган ғазолик маҳбус сурати ортидаги ачинарли ҳақиқатҚийноққа солинган ғазолик маҳбус сурати ортидаги ачинарли ҳақиқатБугун, 13:385 минг йиллик сир: Стоунхенж тошлари у ерга қандай келиб қолган?5 минг йиллик сир: Стоунхенж тошлари у ерга қандай келиб қолган?Бугун, 13:28Қулупнай савдоси жанжалга айланди: Ўш бозоридаги можароҚулупнай савдоси жанжалга айланди: Ўш бозоридаги можароБугун, 13:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди