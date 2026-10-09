9 октябрь: бугун Почта куни, тарихда эса муҳим воқеалар юз берган
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 9 октябр Бутунжаҳон почта куни бўлиб, 1874 йилда Халқаро почта иттифоқининг ташкил этилиши билан боғлиқ.
- Шу куни 1981 йилда Франсияда ўлим жазоси бекор қилинди, 2009 йилда эса АҚШ президенти Барак Обама Нобел тинчлик мукофотига сазовор бўлди.
- Шунингдек, 1547 йилда жаҳон адабиётининг машҳур асари «Дон Кихот» муаллифи Мигел де Сервантес таваллуд топган.
Бугун, 9 октябрь — жума. Бу сана нафақат Бутунжаҳон почта куни сифатида, балки жаҳон тарихидаги муҳим воқеалар ва машҳур шахслар билан ҳам ёдда қолган. Халқаро почта тизимига асос солинган, Францияда ўлим жазосини бекор қилиш йўли очилган, Барак Обама Нобель мукофотига сазовор бўлган. Шунингдек, жаҳон адабиётининг энг машҳур асарларидан бири — «Дон Кихот» муаллифи Мигель де Сервантес ҳам айнан шу сана билан боғлиқ.
9 октябрь — Бутунжаҳон почта куни
Ҳар йили 9 октябрь куни дунё бўйлаб Бутунжаҳон почта куни нишонланади. Бу сана 1874 йил 9 октябрда Швейцариянинг Берн шаҳрида Халқаро почта иттифоқи ташкил этилгани билан боғлиқ.
Бугун почта фақат хат ва открытка етказиб бериш хизмати эмас. У халқаро савдо, интернет орқали буюртмалар, ҳужжатлар ва посилкаларни етказишда ҳам муҳим ўрин тутади. Рақамли технологиялар жадал ривожланаётган даврда ҳам почта тизими одамлар ва мамлакатлар ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамлашда давом этмоқда.
2026 йилги Бутунжаҳон почта кунининг мавзуси — «Ягона почта тармоғи, чексиз имкониятлар».
1981 йил: Францияда ўлим жазосини бекор қилиш йўли очилди
1981 йил 9 октябрда Францияда ўлим жазосини бекор қилиш тўғрисидаги қонун эълон қилинди. Бу ислоҳот мамлакат президенти Франсуа Миттеран даврида амалга оширилди.
Ўлим жазосини бекор қилиш Францияда инсон ҳуқуқлари ва адолат тизими ривожидаги муҳим тарихий қадамлардан бири бўлди. Бу қарор мамлакатнинг жиноий жазоларга муносабатида катта ўзгариш ясади.
2009 йил: Барак Обама Нобель тинчлик мукофотига сазовор бўлди
2009 йилда АҚШнинг 44-президенти Барак Обама Нобель тинчлик мукофоти билан тақдирланди. Нобель қўмитаси бу қарорни унинг халқаро дипломатия ва халқлар ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлашга қаратилган саъй-ҳаракатлари билан изоҳлаган.
Мукофот Обама президентлик лавозимига киришганидан кўп ўтмай эълон қилингани сабабли халқаро жамоатчиликда кенг муҳокамаларга ҳам сабаб бўлган.
1547 йил: «Дон Кихот» муаллифи дунёга келган
1547 йилда испан адабиётининг буюк намояндаси Мигель де Сервантес таваллуд топган. У жаҳон адабиёти тарихида, аввало, «Дон Кихот» романи муаллифи сифатида машҳур.
Сервантеснинг ушбу асари фақат Испанияда эмас, бутун дунёда адабиёт ривожига катта таъсир кўрсатган. Романда орзу ва воқелик, инсон идеаллари ва ҳаёт ҳақиқати ўртасидаги зиддиятлар маҳорат билан тасвирланган.
Сервантеснинг ҳаёти ҳам осон кечмаган: у ҳарбий хизматда бўлган, асирликни бошидан ўтказган ва кўплаб қийинчиликларга қарамай ижод қилишда давом этган. Унинг мероси бугунга қадар жаҳон адабиётининг энг муҳим бойликларидан бири ҳисобланади.
9 октябрь — тарих ва бугунни боғловчи сана
Бир қарашда оддий календарь санасидек кўринган 9 октябрь аслида турли соҳалардаги муҳим воқеаларни бирлаштиради. Почта тизимининг шаклланиши халқаро алоқалар тараққиётини, Францияда ўлим жазосининг бекор қилиниши инсон ҳуқуқлари тарихидаги ўзгаришларни, Обаманинг мукофоти эса халқаро дипломатиядаги баҳс ва умидларни эслатади.
Сервантеснинг туғилиши эса адабиёт инсон тафаккури ва орзуларига қанчалик кучли таъсир кўрсата олишини яна бир бор намоён этади.
Тарихдаги бу воқеаларнинг ҳар бири бугунги кун учун ҳам муайян маънога эга: тараққиёт, инсон қадри, тинчлик ва маданият — жамиятни олдинга етаклайдиган муҳим қадриятлардир.
Изоҳлар 0
…