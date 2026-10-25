Юрий Ушаков Россия АҚШ ва Украина билан мулоқотни қачон қайта бошлашини айтди

·2·Дунё
Юрий Ушаков Россия АҚШ ва Украина билан мулоқотни қачон қайта бошлашини айтди

Россия Федерацияси раҳбарияти «Россия — АҚШ — Украина» форматидаги уч томонлама тинчлик музокараларини қайта бошлаш бўйича ўз шарти ва аниқ вақт оралиғини маълум қилди. Кремль расмийсининг таъкидлашича, Москва ушбу учрашувларни Россияда нишонланадиган миллий байрамдан сўнг давом эттиришга тайёр.

Ушбу баёнот узоқ вақтдан буён тўхтаб қолган ёки мураккаб шароитда кечаётган халқаро дипломатик алоқалар фонида муҳим сиёсий қадам сифатида баҳоланмоқда.

4 ноябрдан кейинги муддат: Ушаков нималарни маълум қилди?

Россия Президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков журналист Павел Зарубин билан суҳбатда Москванинг музокараларга тайёрлиги бўйича аниқ дедлайнни очиқлади:

  • «Янги муҳлат — 4 ноябрь»: «Энди навбатдаги дедлайн — бу 4 ноябрь, бизнинг катта байрамимиз (Халқ бирдамлиги куни). Шундан кейин биз музокараларни қайта тиклашга тайёр бўламиз», — дея таъкидлади Кремль вакили;

  • Формат ўзгаришсиз қолмоқда: Баёнотда асосий мулоқот платформаси сифатида айнан Россия, АҚШ ва Украина вакилларининг тўғридан-тўғри уч томонлама иштироки қайд этилган;

  • Байрам танаффуси: Россия томони дипломатик фаолликнинг кейинги тўлқинини ички сиёсий тақвим ва миллий байрамдан кейинги даврга боғламоқда.

Халқаро дипломатияда кутилаётган янги босқич

Мазкур музокараларнинг тикланиши минтақадаги геосиёсий вазиятни юмшатиш йўлидаги ҳал қилувчи омиллардан бирига айланиши мумкин:

  • Вашингтон ва Киевнинг эҳтимолий жавоби: Кремль томонидан эълон қилинган ушбу дедлайн Оқ уй маъмурияти ва Украина расмийларининг кун тартибида қай тарзда қабул қилиниши асосий савол бўлиб турибди;

  • Муҳокама мавзулари: Агар музокаралар тикланса, томонлар фронтдаги ҳолат, хавфсизлик кафолатлари ва ўт очишни тўхтатиш шартлари бўйича дастлабки позицияларни аниқлаштириб олиши кутилмоқда.

4 ноябрдан сўнг глобал сиёсатда мазкур уч томонлама мулоқотнинг амалий босқичи бошланиши эҳтимоли сезиларли даражада ошди.

Россия-Украина урушиЮрий УшаковХалқ бирдамлиги куниХалқаро музокаралар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда «қора бева»лар товон пули учун эркакларни урушга юбормоқдаРоссияда «қора бева»лар товон пули учун эркакларни урушга юбормоқда23 октябр 22:47Зеленский “Яндекс” дата-марказларига берилган зарбалар оқибатларини маълум қилдиЗеленский “Яндекс” дата-марказларига берилган зарбалар оқибатларини маълум қилди12 октябр 22:12Трамп ва Зеленский ўртасида дизель ёқилғиси ва Россия заводлари бўйича очиқ низо...Трамп ва Зеленский ўртасида дизель ёқилғиси ва Россия заводлари бўйича очиқ низо...11 октябр 09:50NYT: Россия Украина энергетика тизимига кенг кўламли ҳужумлар режасини тузган бўлиши мумкинNYT: Россия Украина энергетика тизимига кенг кўламли ҳужумлар режасини тузган бўлиши мумкин3 октябр 10:48Ватиканнинг махсус вакили Москвага бормоқда: Кардинал Россияга келишини маълум қилдиВатиканнинг махсус вакили Москвага бормоқда: Кардинал Россияга келишини маълум қилди17 сентябр 21:55Кушнер кутилмаган баёнот билан чиқди: Трамп махсус режа тайёрлашни буюрдиКушнер кутилмаган баёнот билан чиқди: Трамп махсус режа тайёрлашни буюрди13 сентябр 18:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди