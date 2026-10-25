Юрий Ушаков Россия АҚШ ва Украина билан мулоқотни қачон қайта бошлашини айтди
Россия Федерацияси раҳбарияти «Россия — АҚШ — Украина» форматидаги уч томонлама тинчлик музокараларини қайта бошлаш бўйича ўз шарти ва аниқ вақт оралиғини маълум қилди. Кремль расмийсининг таъкидлашича, Москва ушбу учрашувларни Россияда нишонланадиган миллий байрамдан сўнг давом эттиришга тайёр.
Ушбу баёнот узоқ вақтдан буён тўхтаб қолган ёки мураккаб шароитда кечаётган халқаро дипломатик алоқалар фонида муҳим сиёсий қадам сифатида баҳоланмоқда.
4 ноябрдан кейинги муддат: Ушаков нималарни маълум қилди?
Россия Президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков журналист Павел Зарубин билан суҳбатда Москванинг музокараларга тайёрлиги бўйича аниқ дедлайнни очиқлади:
«Янги муҳлат — 4 ноябрь»: «Энди навбатдаги дедлайн — бу 4 ноябрь, бизнинг катта байрамимиз (Халқ бирдамлиги куни). Шундан кейин биз музокараларни қайта тиклашга тайёр бўламиз», — дея таъкидлади Кремль вакили;
Формат ўзгаришсиз қолмоқда: Баёнотда асосий мулоқот платформаси сифатида айнан Россия, АҚШ ва Украина вакилларининг тўғридан-тўғри уч томонлама иштироки қайд этилган;
Байрам танаффуси: Россия томони дипломатик фаолликнинг кейинги тўлқинини ички сиёсий тақвим ва миллий байрамдан кейинги даврга боғламоқда.
Халқаро дипломатияда кутилаётган янги босқич
Мазкур музокараларнинг тикланиши минтақадаги геосиёсий вазиятни юмшатиш йўлидаги ҳал қилувчи омиллардан бирига айланиши мумкин:
Вашингтон ва Киевнинг эҳтимолий жавоби: Кремль томонидан эълон қилинган ушбу дедлайн Оқ уй маъмурияти ва Украина расмийларининг кун тартибида қай тарзда қабул қилиниши асосий савол бўлиб турибди;
Муҳокама мавзулари: Агар музокаралар тикланса, томонлар фронтдаги ҳолат, хавфсизлик кафолатлари ва ўт очишни тўхтатиш шартлари бўйича дастлабки позицияларни аниқлаштириб олиши кутилмоқда.
4 ноябрдан сўнг глобал сиёсатда мазкур уч томонлама мулоқотнинг амалий босқичи бошланиши эҳтимоли сезиларли даражада ошди.
Изоҳлар 0
…