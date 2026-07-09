Dollar exchange rate expected to rise on July 10
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• Asia Alliance Bank — 12,000 soums.
• Asakabank — 12,040 soums.
The dollar exchange rate effective from July 10 is expected to increase by around 5–6 soums. This was reported by the Bankir Telegram channel.
Best rates for selling dollars to banks:
• Asia Alliance Bank — 12,000 soums.
• MKBank — 12,000 soums.
• NBU — 11,990 soums.
• Asakabank — 11,990 soums.
Best rates for buying dollars from banks:
• Asakabank — 12,040 soums.
• Octobank — 12,040 soums.
• Hayotbank — 12,050 soums.
• Davr bank — 12,050 soums.
Exchange rates may change throughout the day. Please visit the banks' official websites for the exact rates.
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