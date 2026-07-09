Dollar exchange rate expected to rise on July 10

·40·Economy
Dollar exchange rate expected to rise on July 10

The dollar exchange rate effective from July 10 is expected to increase by around 5–6 soums. This was reported by the Bankir Telegram channel.

Best rates for selling dollars to banks:

Asia Alliance Bank — 12,000 soums.
• MKBank — 12,000 soums.
• NBU — 11,990 soums.
Asakabank — 11,990 soums.

Best rates for buying dollars from banks:

• Asakabank — 12,040 soums.
Octobank — 12,040 soums.
• Hayotbank — 12,050 soums.
• Davr bank — 12,050 soums.

Exchange rates may change throughout the day. Please visit the banks' official websites for the exact rates.

Asia Alliance BankAsakabankOctobankHayotbankDavr bank
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor
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