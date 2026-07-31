Como Close to Completing Trevoh Chalobah Transfer

·22·Sport
Como Close to Completing Trevoh Chalobah Transfer

Italiyaning Como klubi Chelsi himoyachisi Trevoh Chalobahni o'z safiga qo'shib olish bo'yicha muzokaralarda hal qiluvchi bosqichga kirdi. Goal.com xabar berishicha, tomonlar kelishuvga erishish uchun so'nggi qadamlarni tashlamoqda va yaqin соаtlarda yakuniy kelishuv e'lon qilinishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ma'lum bo'lishicha, inglizistonlik futbolchi va Como rahbariyati o'rtasidagi shaxsiy shartnoma shartlari bo'yicha kelishuv bundan bir hafta muqaddam to'liq kelishib olingandi. Hozirda esa Italiya klubi London jamoasining moliyaviy talablarini to'liq qanoatlantirishga juda yaqin keldi.

Transfer qiymati va moliyaviy shartlar

Chelsi rahbariyati transfer oynasi boshidan buyon himoyachi uchun 30 million yevro talab qilib kelayotgan edi. Como klubi mazkur talabni bajarishga tayyor ekanligini bildirib, tomonlar o'rtasida yana bir qo'ng'iroq rejalashtirilganini ma'lum qildi.

Ushbu muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlansa, tomonlar o'rtasidagi transfer rasman tasdiqlanadi va ingliz futbolchisi Italiyaga yo'l oladi.

Boshqa da'vogarlar va futbolchining niyati

Trevoh Chalobahning xizmatlariga boshqa top-klublar ham qiziqish bildirgandi. Jumladan, Inter jamoasi ham futbolchi borasida surishtiruvlar o'tkazgan edi, biroq hozirda milanliklar e'tiborini boshqa variantlarga, jumladan Cuti Romero'ni transfer qilishga qaratgan.

Futbolchining o'zi esa faoliyatini aynan Como safida davom ettirishni istamoqda. Trevoh Italiyaga uchib borib, o'z faoliyatidagi yangi va qiziqarli bosqichni boshlash uchun faqatgina klublardan yakuniy qo'ng'iroqni kutib turibdi.

Sesk Fabregas boshchiligidagi murabbiylar shtabi mazkur transfer tezroq amalga oshishini intiqlik bilan kutmoqda. Ushbu tajribali himoyachining kelishi jamoaning himoya chizig'ini sezilarli darajada kuchaytirishi kutilmoqda.

ComoTrevoh ChalobahChelseaSerie ATransfers
Add Zamin.uz to GoogleRead "Zamin" on Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comments 0

Related news

Chess Queen Umida Omonova Climbs Podium at Asian ChampionshipChess Queen Umida Omonova Climbs Podium at Asian ChampionshipToday, 20:25Good news from Baku: Muxlisa Masharipova is World Champion!Good news from Baku: Muxlisa Masharipova is World Champion!Today, 20:14Historic Triumph: Visually Impaired Uzbek Chess Player Crowned World Champion!Historic Triumph: Visually Impaired Uzbek Chess Player Crowned World Champion!Today, 20:12Football Revolution: FIFA Plans to Expand World Cup to 64 TeamsFootball Revolution: FIFA Plans to Expand World Cup to 64 TeamsToday, 20:09Matias Soule's Agent Approaches AC MilanMatias Soule's Agent Approaches AC MilanToday, 19:59Como Closing in on Trevoh Chalobah TransferComo Closing in on Trevoh Chalobah TransferToday, 19:58
AnnouncementsPartnership
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Sport news

Cristiano Ronaldo relaxes with his family after World Cup defeat
Cristiano Ronaldo relaxes with his family after World Cup defeat
The reason behind Abduqodir Husanov's early marriage revealed
The reason behind Abduqodir Husanov's early marriage revealed
The terrifying fate of the star who eliminated Uzbekistan from the 2026 World Cup
The terrifying fate of the star who eliminated Uzbekistan from the 2026 World Cup
Shakira reveals who she asked for help to reach Mbappe
Shakira reveals who she asked for help to reach Mbappe
Uzbek defender heads to the Bundesliga: Transfer fee revealed
Uzbek defender heads to the Bundesliga: Transfer fee revealed
Lamine Yamal reveals what Messi told him after the final
Lamine Yamal reveals what Messi told him after the final
Erling Haaland returns from the USA with a bizarre souvenir: Manchester City star surprises fans
Erling Haaland returns from the USA with a bizarre souvenir: Manchester City star surprises fans
Surprise move from City: Maresca puts 25 players on the 'market'
Surprise move from City: Maresca puts 25 players on the 'market'