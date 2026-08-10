Jeff Bezos to Acquire One-Third Stake in Liverpool

·39·Sport
Jeff Bezos to Acquire One-Third Stake in Liverpool

Dunyoga mashhur Amazon kompaniyasi asoschisi Jeff Bezos boshchiligidagi konsorsium Angliya Premer-ligasining yetakchi jamoalaridan biri boʻlgan Liverpul klubi aksiyalarining taxminan uchdan bir qismini sotib olish boʻyicha muzokaralarni yakuniy bosqichga olib chiqdi. Sky News telekanalining xabar berishicha, ushbu yirik bitim yakunlanish arafasida turibdi va bu ingliz futbolidagi eng muhim moliyaviy oʻzgarishlardan biriga aylanishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Britaniya OAV maʼlumotlariga koʻra, shuningdek Ansa agentligi ham tasdiqlaganidek, Liverpul klubining 2010 yildan beri asosiy aksiyadori hisoblangan Fenway Sports Group (FSG) kompaniyasi mazkur yirik bitim tafsilotlarini shu haftayoq rasman eʼlon qilishga hoyrlik koʻrmoqda. Anfield jamoasini boshqarib kelayotgan rahbariyat klubning moliyaviy quvvatini yanada oshirish va xalqaro bozordagi mavqeini mustahkamlash maqsadida ushbu hamkorlikka rozi boʻlgan.

Moliyaviy yangiliklar va FSG strategiyasi

Fenway Sports Group yillar davomida Liverpul klubini barqaror rivojlantirib, uni Yevropaning eng qudratli jamoalaridan biriga aylantirishga muvaffaq boʻldi. Biroq zamonaviy futbol talablari, transfer bozoridagi ulkan xarajatlar va infratuzilmani yanada yaxshilash qoʻshimcha investitsiyalarni talab qilmoqda. Jeff Bezos ishtirokidagi konsorsiumning sarmoyasi klub uchun yangi iqtisodiy imkoniyatlarni ochib berishi kutilmoqda.

Hozirgi vaqtda tomonlar shartnomaning soʻnggi detallarini kelishib olmoqda. Maʼlum qilinishicha, Amazon asoschisining sarmoyaviy guruhi klub aksiyalarining salkam oʻttiz uch foiziga egalik qiladi. Bu esa Liverpul aksiyadorlik tuzilmasida sezilarli oʻzgarish yasab, kelajakdagi strategik qarorlarga taʼsir koʻrsatishi shubhasiz.

Angliya futbolidagi yangi davr

Soʻnggi yillarda dunyoning eng badavlat tadbirkorlari va fondlari Angliya Premer-ligasi klublariga faol sarmoya kiritib kelmoqda. Liverpul kabi tarixiy va ulkan muxlislar armiyasiga ega jamoaning bunday darajadagi investor bilan kelishuvga erishishi chempionatdagi raqobatni yanada kuchaytirishi kutilmoqda. Xususan, jamoaning transfer siyosati va stadion atrofidagi infratuzilmani rivojlantirish ishlari yangi bosqichga koʻtarilishi mumkin.

Mutaxassislarning fikricha, bitimning rasman eʼlon qilinishi futbol olamida katta aks-sado beradi. Eʼtiborlisi shundaki, FSG klub ustidan toʻliq nazoratni yoʻqotmagan holda, global miqyosdagi eng yirik biznes vakillaridan birini oʻz safiga sherik sifatida jalb qilmoqda. Bu esa Liverpul jamoasining uzoq muddatli barqarorligi va moliyaviy xavfsizligini taʼminlashga xizmat qiladi.

LiverpoolJeff BezosAmazonEnglish Premier LeagueFootball News
Add Zamin.uz to GoogleRead "Zamin" on Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comments 0

Related news

Atlético Madrid Make Official Offer for Matías Fernández-PardoAtlético Madrid Make Official Offer for Matías Fernández-PardoToday, 18:37Manchester United Should Join the Race for EndrickManchester United Should Join the Race for EndrickToday, 18:11Virgil van Dijk backs Ronald Araújo’s move to LiverpoolVirgil van Dijk backs Ronald Araújo’s move to LiverpoolToday, 17:57Harry Kane's Participation in the 2030 World Cup Will Be DifficultHarry Kane's Participation in the 2030 World Cup Will Be DifficultToday, 17:56Late August Will Be Packed With Fights: The Most Anticipated ShowdownsLate August Will Be Packed With Fights: The Most Anticipated ShowdownsToday, 17:54Triumph in Tashkent: Marjona Abdumutalova Wins Uzbekistan’s First Gold Medal!Triumph in Tashkent: Marjona Abdumutalova Wins Uzbekistan’s First Gold Medal!Today, 17:48
AnnouncementsPartnership
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Sport news

Cristiano Ronaldo relaxes with his family after World Cup defeat
Cristiano Ronaldo relaxes with his family after World Cup defeat
The reason behind Abduqodir Husanov's early marriage revealed
The reason behind Abduqodir Husanov's early marriage revealed
The terrifying fate of the star who eliminated Uzbekistan from the 2026 World Cup
The terrifying fate of the star who eliminated Uzbekistan from the 2026 World Cup
Shakira reveals who she asked for help to reach Mbappe
Shakira reveals who she asked for help to reach Mbappe
Lamine Yamal reveals what Messi told him after the final
Lamine Yamal reveals what Messi told him after the final
Erling Haaland returns from the USA with a bizarre souvenir: Manchester City star surprises fans
Erling Haaland returns from the USA with a bizarre souvenir: Manchester City star surprises fans
Surprise move from City: Maresca puts 25 players on the 'market'
Surprise move from City: Maresca puts 25 players on the 'market'
A 12-Day Risk Turns Into a Championship: Muradov Makes History (Video)
A 12-Day Risk Turns Into a Championship: Muradov Makes History (Video)