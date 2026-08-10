Jeff Bezos to Acquire One-Third Stake in Liverpool
Dunyoga mashhur Amazon kompaniyasi asoschisi Jeff Bezos boshchiligidagi konsorsium Angliya Premer-ligasining yetakchi jamoalaridan biri boʻlgan Liverpul klubi aksiyalarining taxminan uchdan bir qismini sotib olish boʻyicha muzokaralarni yakuniy bosqichga olib chiqdi. Sky News telekanalining xabar berishicha, ushbu yirik bitim yakunlanish arafasida turibdi va bu ingliz futbolidagi eng muhim moliyaviy oʻzgarishlardan biriga aylanishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Britaniya OAV maʼlumotlariga koʻra, shuningdek Ansa agentligi ham tasdiqlaganidek, Liverpul klubining 2010 yildan beri asosiy aksiyadori hisoblangan Fenway Sports Group (FSG) kompaniyasi mazkur yirik bitim tafsilotlarini shu haftayoq rasman eʼlon qilishga hoyrlik koʻrmoqda. Anfield jamoasini boshqarib kelayotgan rahbariyat klubning moliyaviy quvvatini yanada oshirish va xalqaro bozordagi mavqeini mustahkamlash maqsadida ushbu hamkorlikka rozi boʻlgan.
Moliyaviy yangiliklar va FSG strategiyasiFenway Sports Group yillar davomida Liverpul klubini barqaror rivojlantirib, uni Yevropaning eng qudratli jamoalaridan biriga aylantirishga muvaffaq boʻldi. Biroq zamonaviy futbol talablari, transfer bozoridagi ulkan xarajatlar va infratuzilmani yanada yaxshilash qoʻshimcha investitsiyalarni talab qilmoqda. Jeff Bezos ishtirokidagi konsorsiumning sarmoyasi klub uchun yangi iqtisodiy imkoniyatlarni ochib berishi kutilmoqda.
Hozirgi vaqtda tomonlar shartnomaning soʻnggi detallarini kelishib olmoqda. Maʼlum qilinishicha, Amazon asoschisining sarmoyaviy guruhi klub aksiyalarining salkam oʻttiz uch foiziga egalik qiladi. Bu esa Liverpul aksiyadorlik tuzilmasida sezilarli oʻzgarish yasab, kelajakdagi strategik qarorlarga taʼsir koʻrsatishi shubhasiz.
Angliya futbolidagi yangi davrSoʻnggi yillarda dunyoning eng badavlat tadbirkorlari va fondlari Angliya Premer-ligasi klublariga faol sarmoya kiritib kelmoqda. Liverpul kabi tarixiy va ulkan muxlislar armiyasiga ega jamoaning bunday darajadagi investor bilan kelishuvga erishishi chempionatdagi raqobatni yanada kuchaytirishi kutilmoqda. Xususan, jamoaning transfer siyosati va stadion atrofidagi infratuzilmani rivojlantirish ishlari yangi bosqichga koʻtarilishi mumkin.
Mutaxassislarning fikricha, bitimning rasman eʼlon qilinishi futbol olamida katta aks-sado beradi. Eʼtiborlisi shundaki, FSG klub ustidan toʻliq nazoratni yoʻqotmagan holda, global miqyosdagi eng yirik biznes vakillaridan birini oʻz safiga sherik sifatida jalb qilmoqda. Bu esa Liverpul jamoasining uzoq muddatli barqarorligi va moliyaviy xavfsizligini taʼminlashga xizmat qiladi.
…