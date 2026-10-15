Riga FC vs Kairat Almaty: Lineups and Live Text Commentary
Conference League: Riga FC vs Kairat Almaty. Kick-off: 15 October, 21:45 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Riga FC starting lineup: 12. Piric K., 40. Ankrah A., 7. Aouani R., 19. Badamosi M., 22. Diop M., 8. Iago Siqueira, 13. Jurkovskis R. (captain), 21. Musah B., 18. Oulad M'Hand S., 23. Tonisevs M., 5. Wassom K.
Riga FC substitutes: 34. Cernomordijs A., 44. Kazainis M., 91. Orols F., 10. Reginaldo Ramires, 15. Robalo Pedro S. L., 6. Saco C., 25. Taiwo A.
Riga FC head coach: Gula A.
Kairat Almaty starting lineup: 1. Anarbekov T., 9. Edmilson, 28. Gual M., 19. Jukkola O., 14. Martynovich A. (captain), 3. Mata L., 22. Mendonsa G., 24. Mrynskiy A., 13. Oksanen J., 25. Shirobokov A., 20. Tapalov E.
Kairat Almaty substitutes: 27. Abish M., 8. Baybek O., 81. Bekbolat I., 15. Birkurmanov M., 82. Kalmurza S., 4. Kasabulat D., 5. Kurgin L., 6. Sadybekov A., 17. Tuyakbaev A.
Kairat Almaty head coach: Urazbakhtin R.
Comments 0
…