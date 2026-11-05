Atalanta vs Kairat Almaty: Lineups and Live Text Commentary

Conference League: Atalanta vs Kairat Almaty. Kick-off: 5 November, 22:45 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Atalanta starting lineup: 29. Carnesecchi M., 41. Idele J., 42. Scalvini G., 40. Obric R., 47. Bernasconi L., 99. Elmas E., 8. Pasalic M. (captain), 7. Sulemana K., 10. Samardzic L., 11. Rowe J., 9. Scamacca G.

Atalanta substitutes: 17. De Ketelaere C., 13. Ederson, 55. Isoa I., 90. Krstovic N., 46. Levak S., 56. Navarro A., 51. Sonzogni M., 57. Sportiello M., 44. Steffanoni F., 59. Zalewski N., 77. Zappacosta D.

Atalanta head coach: Sarri M.

Kairat Almaty starting lineup: 1. Anarbekov T., 24. Mrynskiy A., 25. Shirobokov A., 14. Martynovich A. (captain), 4. Kasabulat D., 3. Mata L., 17. Tuyakbaev A., 22. Mendonsa G., 13. Oksanen J., 28. Gual M., 9. Edmilson.

Kairat Almaty substitutes: 8. Baybek O., 81. Bekbolat I., 15. Birkurmanov M., 19. Jukkola O., 82. Kalmurza S., 5. Kurgin L., 6. Sadybekov A., 20. Tapalov E.

Kairat Almaty head coach: Arutyunyan Z.