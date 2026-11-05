Atalanta vs Kairat Almaty: Lineups and Live Text Commentary

·35·Sport
Atalanta vs Kairat Almaty: Lineups and Live Text Commentary

Conference League: Atalanta vs Kairat Almaty. Kick-off: 5 November, 22:45 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Atalanta starting lineup: 29. Carnesecchi M., 41. Idele J., 42. Scalvini G., 40. Obric R., 47. Bernasconi L., 99. Elmas E., 8. Pasalic M. (captain), 7. Sulemana K., 10. Samardzic L., 11. Rowe J., 9. Scamacca G.

Atalanta substitutes: 17. De Ketelaere C., 13. Ederson, 55. Isoa I., 90. Krstovic N., 46. Levak S., 56. Navarro A., 51. Sonzogni M., 57. Sportiello M., 44. Steffanoni F., 59. Zalewski N., 77. Zappacosta D.

Atalanta head coach: Sarri M.

Kairat Almaty starting lineup: 1. Anarbekov T., 24. Mrynskiy A., 25. Shirobokov A., 14. Martynovich A. (captain), 4. Kasabulat D., 3. Mata L., 17. Tuyakbaev A., 22. Mendonsa G., 13. Oksanen J., 28. Gual M., 9. Edmilson.

Kairat Almaty substitutes: 8. Baybek O., 81. Bekbolat I., 15. Birkurmanov M., 19. Jukkola O., 82. Kalmurza S., 5. Kurgin L., 6. Sadybekov A., 20. Tapalov E.

Kairat Almaty head coach: Arutyunyan Z.

Live report LIVE
45
The fourth official has indicated 3 minutes of added time.
43
Aleksandr Martynovich (Kairat Almaty) brought down his opponent and Julian Weinberger stopped the game.
41
Jonathan Rowe (Atalanta) attempted a low cross from the edge of the box, but the defenders cleared the ball to safety.
39🟨
Relja Obric (Atalanta) is shown a yellow card for a rough challenge. He looks unhappy with the decision, but Julian Weinberger ignored his protests.
38
A terrible miss! The corner kick found an unmarked Giorgio Scalvini (Atalanta) in the center of the box. He had plenty of time to head the ball, but failed to capitalize, sending it wide of the left post.
38
The ball went out of play. Atalanta has a chance to score from a corner.
36
Current stats for shots on target – 3:2.
33
Gianluca Scamacca (Atalanta) controlled a difficult pass on the edge of the box and fired a low shot towards the center, but the keeper somehow kept it out.
31
What a big chance for Mario Pasalic (Atalanta). He received a precise pass inside the box and shot, but the ball went just wide of the left post. The ball went out of play and Kairat Almaty will restart with a goal kick.
29
The ball is played to Gustavo Mendonça (Kairat Almaty) near the edge of the box. He fires a shot towards the bottom right corner through a crowd of players, forcing a great save from Marco Carnesecchi.
29
Aleksandr Mrinskiy (Kairat Almaty) escaped his marker and fired from mid-range into the bottom right corner, but Marco Carnesecchi was alert and saved it easily.
27🟨
This yellow card was deserved. Kamaldeen Sulemana's (Atalanta) tackle was very rough, and Julian Weinberger did not hesitate to show him a yellow card.
27
Atalanta took the corner short. The ball was passed to a nearby teammate.
27
What a beautiful moment of football. Jonathan Rowe (Atalanta) received a brilliant through ball on the edge of the box and fired a powerful shot towards the top right corner. Temirlan Anarbekov read his intentions and made a stunning save! Atalanta will have a corner kick.
26
Jonathan Rowe (Atalanta) attempted to cross into the box, but it was blocked.
24
Julian Weinberger blew his whistle after Aleksandr Mrinskiy (Kairat Almaty) committed a foul on his opponent.
23
Lazar Samardžić (Atalanta) made a solo run, but an opposing defender blocked him, preventing a dangerous chance.
22
Mario Pasalic (Atalanta) brings down his opponent. Julian Weinberger had a clear view and blows the whistle for a foul.
20🟨
Gustavo Mendonça (Kairat Almaty) received a yellow card for a rough challenge and must now be very careful for the rest of the game.
19
Play is stopped as Gianluca Scamacca (Atalanta) is caught offside.
18
Lazar Samardzic (Atalanta) is penalized for holding. Julian Weinberger signals a free kick.
18
Foul! Azamat Tuyakbaev (Kairat Almaty) is booked for holding his opponent.
14
Javison Idele (Atalanta) made a run towards the goal, but the defender tracked back in time to win the ball.
11
Azamat Tuyakbaev (Kairat Almaty) sends a high cross into the penalty area. Unfortunately, the opposing defense easily clears the ball and takes possession. The ball goes out of play. Atalanta will take the throw-in.
10
Julian Weinberger could not ignore the foul by Javison Idele (Atalanta) and blew his whistle.
5
A great attack ended with a precise cross to Jonathan Rowe (Atalanta) in the center of the box. A good attempt, but the ball went just over the crossbar. Goal kick for Kairat Almaty.
4
Jonathan Rowe (Atalanta) received a great pass and fired from mid-range. It looked like his shot was heading for the center of the goal, but Temirlan Anarbekov stepped up and made a brilliant save.
2
After a set-piece from Kairat, one of the defenders easily took control of the ball.
1
Kairat Almaty players failed to convert the corner kick, and the defender cleared the ball. Another corner. Kairat Almaty will have another chance.
1
The referee's whistle blew and the match has started.
22:46
Kairat Almaty kicks off the match.
22:45
The referee for today's match will be Julian Weinberger.
22:45
The starting lineups for both teams have already been announced and you can view them in the match details.
22:45
Hello and welcome to our live text commentary! We will provide you with instant updates on everything happening in the match. Starting lineups will be announced very soon.
AtalantaKairat AlmatyConference League
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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