El totalmente nuevo Audi Q7 se presenta por primera vez en 11 años

Audi se prepara para presentar el totalmente nuevo Audi Q7. Este será el primer cambio de generación completo del modelo en 11 años. Teniendo en cuenta que han pasado casi 20 años desde el debut del primer Q7, esta actualización tiene una importancia estratégica para la marca. Por ahora, el fabricante solo ha lanzado un teaser que muestra la puerta delantera, donde se pueden apreciar nuevas manijas, carcasas de espejos, un emblema S Line y un nuevo color de carrocería. Ixbt.com informa al respecto.

Sin embargo, las fotos espía revelan más detalles sobre el crossover. Según estas, el vehículo contará con ópticas LED de doble nivel, una parrilla ampliada con patrón de panal y una parte trasera más esculpida. Durante las pruebas, también se avistó la versión deportiva SQ7 con kits de carrocería agresivos y grandes llantas de aleación.

Se esperan cambios significativos en el habitáculo. La arquitectura interior se parecerá en gran medida a la del futuro Audi Q9: se instalarán un cuadro de instrumentos digital, una gran pantalla central multimedia y una pantalla dedicada para el pasajero delantero. No obstante, ciertas funciones premium como los cierres automáticos de puertas y un techo panorámico con tinte ajustable podrían permanecer exclusivas del buque insignia Q9.

La mayor novedad técnica es la transición de la actual plataforma MLB a la nueva plataforma PPC. Esta base admite trenes motrices de gasolina, diésel e híbridos, además de mejorar la suavidad de marcha. Se espera que la presentación oficial del nuevo Audi Q7 tenga lugar en la segunda mitad de 2026. Posteriormente, la compañía presentará su crossover más grande, el Audi Q9, que competirá con el BMW X7 y el Mercedes-Benz GLS.