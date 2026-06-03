El mejor coche eléctrico: El modelo que te falta

·244·Auto
El mejor coche eléctrico: El modelo que te falta

Si extrañas los viejos tiempos cuando los números de BMW indicaban la cilindrada, tenemos malas noticias: los planificadores automotrices desarrollan nuevos sistemas de nomenclatura complejos para evitar que los VE suenen como impresoras. Estos sistemas deben explicar las diferencias de baterías y motores mientras incentivan la compra de modelos más caros. Según Autocar.co.uk, informa .

Cada vez es más difícil hacer atractivos los VE de alto rendimiento. Antes era fácil elegir entre un Audi A5 de cuatro cilindros y un S5 V6. Pero si el Audi Q6 EV base ya es silencioso y muy rápido, ¿por qué pagar más por el SQ6, que se siente casi igual pero ofrece menos autonomía? Los fabricantes resuelven esto limitando ligeramente las prestaciones de los modelos básicos.

La nueva gama Volvo EX60 presenta una curiosidad: hay modelos P6, P10 y P12, pero no P8. Volvo ha instalado baterías de distintos tamaños. El P6 monomotor es más eficiente pero tiene menor batería. Así, cada nivel superior ofrece más potencia y autonomía. BMW hizo lo mismo con el nuevo iX3, equipando la variante 40 monomotor con una batería más pequeña que la versión 50 bimotor.

En realidad, muchos compradores necesitan esa opción 'P8' inexistente: un modelo de batería grande y monomotor con unos 450 millas (724 km) de autonomía. Sin embargo, los fabricantes evitan estas configuraciones óptimas para empujar a los clientes hacia versiones más caras y potentes, obligándoles a pagar por prestaciones innecesarias.

Con autonomías WLTP de 500 millas y cargadores rápidos de 400 kW, los conductores podrían aceptar algo menos de rango. Si recorres 50 millas diarias, VE de larga autonomía como el BMW iX3 no necesitan cargarse en toda la semana. Por tanto, el modelo más caro no siempre es la opción más inteligente.

BMWVolvoVehículo EléctricoAutomóvilTecnología
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» editor

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