Zarina Yuldosheva y Durdona Qurbanova: La verdadera relación detrás de escena

En una entrevista para el programa "Navo mehmonda", la actriz Zarina Yuldosheva compartió interesantes reflexiones sobre su vida personal y sus relaciones con sus colegas. Durante la conversación, el periodista le preguntó sobre la amistad y la competencia en el mundo del arte. En concreto, la pregunta fue: "Si Imron tiene a su Durdona Qurbanova, Mirjalol Nematov tiene a su Zarina. Durdona Qurbanova es también una de tus amigas más cercanas. ¿Sientes alguna competencia entre ustedes?"

Zarina Yuldosheva respondió a esta pregunta con sinceridad y franqueza. Subrayó que nunca ha existido competencia entre ellas y afirmó que siempre anteponen la amistad al trabajo. Según la actriz, cuando se reúnen fuera del trabajo, no hablan de arte ni de papeles, sino de su vida personal, sus experiencias cotidianas y sus secretos compartidos.

Zarina también señaló específicamente que nunca han surgido desacuerdos o conflictos con Durdona durante su trayectoria creativa. Destacó que un entorno saludable y el respeto mutuo son muy importantes en las relaciones entre artistas, y que son precisamente estos factores los que han fortalecido aún más su amistad.