«Zumrad y Qimmat» presentados en una adaptación escénica

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«Zumrad y Qimmat» presentados en una adaptación escénica

El cuento de hadas «Zumrad y Qimmat» ha vuelto a cobrar vida en el escenario. La producción escénica, presentada por la Escuela de Danza Parizod en el Palacio de los Sindicatos el 2 de junio, dejó impresiones inolvidables en el público.

El concierto creó una atmósfera artística única al fusionar danzas nacionales, elementos teatrales y soluciones escénicas modernas. Las actuaciones de talentosas bailarinas, combinadas con coloridas decoraciones y una imaginería armoniosa, fueron recibidas con grandes aplausos por los asistentes.

Artistas hábiles encarnaron los papeles principales en la producción escénica. En particular, Khosiyat Khusanova interpretó a la madre de Qimmat, mientras que Bahodir Nishonov desempeñó el papel del padre de Zumrad. Además, Sa’diya Safarova dio vida con maestría al personaje de Qimmat, y E’zoza Safarova interpretó a Zumrad.

En especial, la interpretación escénica de los personajes del cuento y las emociones transmitidas a través de la música y la danza no dejaron a nadie indiferente. Aunque el primer día del concierto ha terminado, los espectadores están compartiendo activamente sus impresiones en las redes sociales, expresando opiniones cálidas y elogios.

Recordamos que este programa escénico dura dos días y se presentará al público el 2 y 3 de junio.

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