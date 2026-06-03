Respuesta inesperada de Ulugbek Rahmatullayev: ¿Qué es la felicidad? (Video)

En un mensaje de video publicado en su página de Instagram, el cantante Ulugbek Rahmatullayev compartió sus pensamientos sinceros e inusuales sobre el concepto de "felicidad".

Según él, como a menudo no se está preparado para las preguntas que surgen en entrevistas y conversaciones, a veces no se responde como uno quisiera. Después de la charla, surgen pensamientos como "podría haberlo dicho de otra manera".

"He estado pensando en algo: se hacen muchas preguntas en las entrevistas. Al no estar preparado, a veces no respondes como te gustaría. Luego piensas: 'Podría haberlo dicho de otra manera'. En mi opinión, la felicidad es llegar a casa y ver los dibujos que tus hijos han garabateado en las paredes con bolígrafos o lápices", dice el cantante.

Esta reflexión se ha vuelto viral en las redes sociales y ha sido recibida con cariño por los fans. Muchos seguidores han apoyado la sincera confesión del cantante, dejando sus propias opiniones en los comentarios.