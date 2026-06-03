Nuevo dúo de Sevinch y Kamron: «Gul» próximamente

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Nuevo dúo de Sevinch y Kamron: «Gul» próximamente

Los cantantes Sevinch Mo‘minova y Kamron Mo‘minov anunciaron que están trabajando en un nuevo dúo para sus fans. La nueva canción se titula «Gul».

Aunque aún no se ha anunciado la fecha oficial del estreno de la canción, los artistas han indicado que pronto será presentada a los oyentes. Los cantantes compartieron un breve fragmento de la pista en sus páginas de Instagram, aumentando aún más la expectativa de los fans.

El adelanto publicado se viralizó rápidamente en las redes sociales y fue recibido calurosamente por los oyentes. Muchos observadores están dejando comentarios positivos, elogiando la melodía de la canción y la armonía del dúo.

Los fans, en particular, han expresado que esperan con impaciencia la versión completa de la canción y solicitan un estreno anticipado. Es evidente que la canción «Gul» ya ha logrado generar un gran interés incluso antes de su lanzamiento.

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