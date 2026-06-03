La hija mayor de Sridevi vive un incidente aterrador en un estreno

El estreno de una nueva película protagonizada por Janhvi Kapoor, hija mayor de la reconocida actriz india Sridevi, se vio empañado por un incidente inesperado y peligroso.

Durante el evento, mientras estaba sentada junto al famoso actor Ram Charan, un fan se acercó al escenario y realizó un movimiento agresivo que causó pánico y caos.

La situación podría haber empeorado si los guardaespaldas del actor no hubieran intervenido rápidamente. El personal de seguridad sacó inmediatamente al fan del escenario.

Se informa que Janhvi Kapoor quedó conmocionada y asustada por el inesperado incidente. El evento se detuvo brevemente.

El incidente ha generado un amplio debate en las redes sociales, poniendo nuevamente de relieve la cuestión de la seguridad en eventos con celebridades.