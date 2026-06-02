Juventus, Milan y Roma se unen a la lucha por Alejandro Garnacho

Alejandro Garnacho podría abandonar el Chelsea apenas un año después de su sensacional traspaso desde el Manchester United. El argentino no logró ofrecer el rendimiento esperado en Londres, lo que obligó a la directiva de los "Blues" a considerar ponerlo en la lista de transferibles. El extremo nacido en Madrid tuvo dificultades para adaptarse a la vida en Stamford Bridge, y el club está considerando una estrategia de salida rápida. Así lo informa Goal.com .

Según los informes, el Chelsea busca compradores para Alejandro Garnacho tras una campaña que no estuvo a la altura de su elevado precio. El jugador fue fichado el verano pasado por aproximadamente 47 millones de euros, pero la inversión no ha dado sus frutos. El extremo solo marcó ocho goles en todas las competiciones, con solo uno en la Premier League y uno en la Champions League.

A pesar de sus dificultades en Inglaterra, la reputación de Garnacho en Italia sigue siendo alta. El Napoli lleva mucho tiempo interesado en el joven talento. Antonio Conte lo veía como un digno sucesor de Khvicha Kvaratskhelia. Ahora la situación ha cambiado y un traslado al Stadio Diego Armando Maradona parece más realista.

El Napoli no está solo en esta carrera. Según ASRomaLive, otros gigantes italianos — Juventus, Milan y Roma — también han recopilado información sobre el extremo. Los tres clubes tienen la intención de reforzar sus bandas y están ansiosos por redescubrir a un jugador que alguna vez fue considerado uno de los talentos más brillantes del fútbol mundial.

Cualquier acuerdo dependerá del precio fijado por el Chelsea. Si el club londinense quiere recuperar los 47 millones de euros pagados hace un año, la operación será difícil para los clubes italianos. Los representantes de la Serie A son cautelosos a la hora de gastar grandes sumas en un jugador que viene de una temporada decepcionante.