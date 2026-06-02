El Chelsea declara a su defensa intransferible y rechaza ofertas

El Chelsea ha rechazado varias ofertas por Josh Acheampong, canterano del club. Los londinenses consideran al defensa de 20 años una figura clave para el futuro a largo plazo del equipo. A pesar del interés de otros clubes de la Premier League, la directiva de Stamford Bridge ha decidido mantenerlo en el oeste de Londres. Así lo informa Goal.com informa. según

Según TEAMtalk, a pesar del interés de gigantes como Liverpool, Manchester City y Real Madrid, el Chelsea ha incluido al polivalente defensa en la lista de jugadores intransferibles. Esta decisión cuenta con el apoyo directo del entrenador Xabi Alonso. El técnico considera al joven talento como una pieza fundamental en sus planes tácticos.

El internacional sub-21 inglés está muy bien valorado en la jerarquía del club y ha obtenido el estatus de intocable. Esto significa que Acheampong se sitúa ahora junto a pilares del equipo como Joao Felix, Cole Palmer y Moises Caicedo. Según la BBC, el Chelsea ha enviado un mensaje claro a sus rivales indicando que no dejarán salir al jugador.

Arsenal, Newcastle y Crystal Palace siguen de cerca la situación. Bournemouth también ha mantenido su interés en el jugador desde el último mercado de verano. Sin embargo, la directiva del Chelsea está convencida de que el desarrollo del jugador será mejor bajo la tutela de Xabi Alonso.

Acheampong ha disputado 17 partidos en la Premier League esta temporada. Aunque la mayoría fueron entrando desde el banquillo, su rendimiento ha dejado una gran impresión en el cuerpo técnico. El contrato actual del jugador se extiende hasta 2029, lo que da al club una ventaja en las negociaciones.