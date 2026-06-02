Convocatoria de la selección de México para el Mundial 2026: Ochoa y nuevos nombres

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Convocatoria de la selección de México para el Mundial 2026: Ochoa y nuevos nombres

El seleccionador de México, Javier Aguirre, ha anunciado la lista definitiva para la próxima Copa del Mundo. Entre los 26 futbolistas convocados destaca una mezcla de experiencia y jóvenes talentos. El video de presentación, narrado por la voz de Chespirito, figura icónica de la cultura mexicana, despertó nostalgia entre los aficionados. Así lo informa Goal.com informa .

La gran novedad de la convocatoria es que el portero Guillermo Ochoa asistirá a su sexta Copa del Mundo. De este modo, se une a leyendas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, logrando un hito histórico. Aunque Aguirre reconoció que el estado físico de los jugadores es variado, enfatizó que este es el mejor equipo posible para México en este momento.

Doce jugadores que participaron en el Mundial 2022 mantienen su lugar. Al mismo tiempo, el entrenador no ha olvidado el futuro, convocando a jóvenes talentos como Gilberto Mora, Armando Gonzalez y Obed Vargas. Se espera que esta decisión sirva de puente hacia una nueva era para el fútbol mexicano.

Sin embargo, hay ausencias inesperadas en la lista. En particular, German Berterame, quien ha mostrado un excelente nivel recientemente, quedó fuera. Esta decisión del técnico está generando intensos debates entre expertos y aficionados. México inaugurará el Mundial en casa el 11 de junio.

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Nodirbek Razzokov
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