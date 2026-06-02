El Real Madrid inicia negociaciones con el Inter por el traspaso de Denzel Dumfries

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El Real Madrid inicia negociaciones con el Inter por el traspaso de Denzel Dumfries

El Real Madrid ha intensificado su interés en el lateral del Inter, Denzel Dumfries, con el objetivo de reforzar su línea defensiva. La cláusula de rescisión de 25 millones de euros en el contrato del internacional neerlandés lo convierte en un objetivo principal para el gigante español. Así lo informa Goal.com informa .

A pesar de la proximidad de las elecciones presidenciales en el Santiago Bernabéu, el club continúa con sus planes de renovación de la plantilla. Tras la salida de Dani Carvajal, la posición de lateral derecho se ha convertido en una prioridad para el Real Madrid. Aunque Trent Alexander-Arnold ocupa actualmente esta posición, la directiva del club busca aumentar la competencia.

Según el reconocido insider Gianluca Di Marzio, el Real Madrid ya ha establecido contactos iniciales para explorar las posibilidades de traspaso del jugador. Aunque Dumfries, de 30 años, ha mostrado un rendimiento constante en el Inter, los campeones italianos están dispuestos a venderlo si llega una oferta ventajosa.

La directiva del Inter no se queda atrás y ya ha comenzado a buscar un sustituto para Dumfries. Los milaneses ven al defensa del Atalanta, Palestra, como el candidato principal. El rendimiento del joven talento tras su cesión en el Cagliari ha dejado una gran impresión en los ojeadores del Inter.

La cláusula de rescisión de 25 millones de euros de Dumfries se considera una opción muy favorable para el Real Madrid. Esta situación permite al club evitar largas negociaciones con el Inter. Además, el defensa neerlandés es valorado como una opción más económica y experimentada en comparación con alternativas como Pedro Porro e Ivan Fresneda.

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Nodirbek Razzokov
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