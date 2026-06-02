Chelsea ante un golpe inesperado: Marc Cucurella quiere dejar el club

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Chelsea ante un golpe inesperado: Marc Cucurella quiere dejar el club

El Chelsea podría enfrentarse a un problema serio en el mercado de fichajes. Según los últimos informes, Marc Cucurella está listo para dejar Stamford Bridge. La reputación del defensa de la selección española ha crecido significativamente tras sus actuaciones en el club y su brillante participación en la Euro 2024. Así lo informa Goal.com .

Barcelona y Real Madrid siguen de cerca la situación del jugador. A pesar de un comienzo difícil en el oeste de Londres, Cucurella se había convertido recientemente en uno de los jugadores más constantes de la plantilla del Chelsea. Según The Athletic, el defensa no vería con malos ojos una salida este verano.

El Barcelona está considerando traer de vuelta a su canterano de La Masia. Los catalanes lo consideran un candidato digno para competir con Alejandro Balde. El Real Madrid, por su parte, está interesado en la versatilidad y el ímpetu de Cucurella como opción alternativa para reforzar su línea defensiva.

El jugador, que fue objeto de críticas tras su traspaso desde el Brighton, se había ganado el cariño de la afición con su trabajo duro. Se esperaba que sus habilidades técnicas y su capacidad para manejar el balón encajaran perfectamente en el sistema del nuevo entrenador Xabi Alonso.

Por ahora, la directiva del Chelsea considera al defensa una pieza importante del equipo, pero las ofertas de los gigantes españoles podrían cambiar la situación por completo.

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Nodirbek Razzokov
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