Liverpool cerca de un acuerdo con Andoni Iraola como nuevo entrenador

El Liverpool está finalizando las negociaciones con el exentrenador del Bournemouth, Andoni Iraola, para el puesto de entrenador principal que quedó vacante tras la salida de Arne Slot. El director deportivo de Anfield, Richard Hughes, lidera el proceso, y el club tiene como objetivo hacer un anuncio oficial antes del inicio de la Copa del Mundo el 11 de junio. Así lo informa Goal.com .

Según el diario The Times, las negociaciones entre el técnico de 43 años y el club han concluido positivamente. Iraola, quien quedó libre tras una exitosa etapa de tres años en el Bournemouth, es la elección personal de Richard Hughes. Hughes cree que el estilo táctico agresivo basado en la presión del entrenador español encaja perfectamente con la filosofía del Liverpool.

Aunque la directiva del club consideró a candidatos como Sebastian Hoeness y Pierre Sage, Iraola se convirtió en el favorito indiscutible. Según los informes, el técnico vasco quiere llevar consigo a Merseyside a su asistente Tommy Elphick, un ferviente seguidor del Liverpool.

La temporada pasada, Iraola llevó al Bournemouth al sexto puesto en la Premier League, logrando la clasificación para competiciones europeas por primera vez en la historia del club. Su capacidad para obtener grandes resultados a pesar de la venta de jugadores clave, incluido el delantero Antoine Semenyo al Manchester City, llamó la atención de varios clubes grandes.

Se espera que este mercado de fichajes de verano sea un periodo de transición para el Liverpool. El nuevo entrenador no solo deberá formar un nuevo cuerpo técnico, sino también encontrar un extremo de alto nivel para reemplazar al saliente Mohamed Salah. El club planea renovar significativamente la plantilla antes del cierre del mercado.