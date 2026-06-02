Benfica reemplaza a Mourinho fichando a un entrenador de la Premier League

El entrenador del Fulham, Marco Silva, está muy cerca de dejar el club londinense para unirse al Benfica en Lisboa. El técnico portugués es visto como el principal candidato para reemplazar a Jose Mourinho. La directiva del Benfica ha hecho un movimiento serio por su objetivo principal antes de la nueva temporada. Así lo informa Goal.com informa .

Según The Telegraph, es probable que el entrenador de 48 años termine su etapa de cinco años en el oeste de Londres y regrese a su tierra natal. El Benfica ha ofrecido al exentrenador del Everton y Watford un salario de más de 4 millones de libras al año. Dado que el contrato actual de Marco Silva expira el próximo mes, el gigante de Lisboa tiene la oportunidad de ficharlo sin una cláusula de rescisión importante.

Marco Silva admitió que no ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro tras la victoria sobre el Newcastle United. "Para ser honesto, no sé si decidiré algo con seguridad o no. Hablaremos con el club de nuevo y luego tomaremos una decisión juntos", enfatizó el técnico. Su salida podría ser un gran golpe para el Fulham, ya que el equipo logró grandes resultados bajo su mando.

El vacío en el Estadio da Luz surgió tras la salida del legendario Jose Mourinho. El experimentado técnico se prepara para regresar al Real Madrid por segunda vez en su ilustre carrera. Estos cambios son parte de una tendencia general en la Premier League que involucra las salidas de entrenadores como Pep Guardiola, Arne Slot y Oliver Glasner.

La directiva del Fulham ha comenzado a buscar un reemplazo adecuado para Marco Silva. El club entiende que no será fácil sustituir al entrenador que alcanzó un récord de 54 puntos. Actualmente, el técnico del Ipswich Town, Kieran McKenna, es visto como uno de los principales candidatos.