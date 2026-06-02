El Real Madrid gana la carrera al Bayern y al Chelsea por una estrella de la Premier League

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El Real Madrid gana la carrera al Bayern y al Chelsea por una estrella de la Premier League

El Real Madrid está a punto de cerrar un gran fichaje para reforzar su línea defensiva. Tras abandonar el Liverpool, Ibrahima Konaté continuará su carrera en la capital española. Según informa el diario AS, el defensa central firmará un contrato de cuatro años con el club madrileño una vez que Florentino Pérez gane las elecciones presidenciales. Así lo informa Goal.com .

El defensa francés de 27 años se dirigió a los aficionados en las redes sociales tras despedirse del Liverpool, expresando su pesar por dejar el club de esta manera. Según sus palabras, las negociaciones para renovar su contrato fracasaron inesperadamente. Aunque en abril se informó de que las partes estaban cerca de un acuerdo, finalmente el tema del traspaso pasó a primer plano.

En la lucha por Ibrahima Konaté, el Real Madrid superó no solo al Bayern, sino también al Chelsea, al Paris Saint-Germain y al club saudí Al-Ittihad. El defensa llegó al Liverpool procedente del RB Leipzig en 2021 por 40 millones de euros.

La temporada pasada, Konaté disputó 51 partidos en todas las competiciones y marcó 2 goles. Aunque el Liverpool terminó la temporada en quinta posición y se clasificó para la Champions League, la directiva decidió prescindir del entrenador Arne Slot.

Real MadridLiverpoolIbrahima KonatéFichajeFútbol
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Nodirbek Razzokov
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