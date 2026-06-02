Hojiakbar Alijonov se recuperará de su lesión en una semana

Mientras la selección nacional de Uzbekistán continúa su preparación para la Copa del Mundo, ha surgido una noticia negativa sobre la plantilla. El defensa Hojiakbar Alijonov sintió molestias en el músculo de la pantorrilla durante el entrenamiento.

Según el servicio de prensa de la UFA, el jugador se sometió a exámenes médicos y clínicos. Los expertos concluyeron que Alijonov necesitará aproximadamente una semana para recuperarse por completo.

Esta situación es una señal importante para el equipo que se prepara para el Mundial. Antes del torneo, la condición física de cada jugador, cómo asimilan la carga de trabajo y el proceso de recuperación son fundamentales. Especialmente con la competencia en la línea defensiva, tener a todos los jugadores sanos es crucial para el cuerpo técnico de Fabio Cannavaro.

El informe de la UFA indica que Hojiakbar Alijonov está realizando actualmente un entrenamiento de recuperación individual bajo la supervisión del cuerpo médico. Esto significa que el jugador trabaja temporalmente fuera del grupo principal. El objetivo principal es no agravar la lesión, recuperar el músculo por completo y asegurar un regreso seguro al campo.

“En este momento, Alijonov está realizando un entrenamiento de recuperación individual bajo la supervisión del cuerpo médico”, señala el comunicado.

Las molestias en la pantorrilla son comunes en el fútbol. El entrenamiento de alta intensidad, los viajes largos y los cambios de clima y terreno añaden carga al organismo. Es natural que el cuerpo técnico y médico sean muy cautelosos en estas situaciones.

Alijonov es uno de los jugadores clave de nuestra selección. Destaca por su actividad en defensa, sus proyecciones por la banda y su determinación para frenar los ataques rivales. Por ello, es natural que su paso temporal a entrenamientos individuales llame la atención de los aficionados.

Como recordatorio, la selección de Uzbekistán jugó un amistoso contra Canadá antes del Mundial y perdió 0-2. Este partido fue una prueba útil para los pupilos de Fabio Cannavaro. Se vieron las fortalezas y debilidades del equipo, y quedó claro que se necesita trabajar más para adaptarse al ritmo internacional.

Tras el partido contra Canadá, cualquier noticia sobre lesiones se toma con seriedad. Quedan etapas importantes de preparación y partidos históricos en la Copa del Mundo. La tarea principal del cuerpo técnico ahora es mantener a los jugadores sanos, mentalmente preparados y tácticamente estables.

El periodo de recuperación de una semana para Alijonov no es motivo de gran preocupación. Sin embargo, el jugador debe ser cuidadoso, seguir las recomendaciones médicas y no apresurarse a volver. Antes del Mundial, lo más importante es tomar decisiones pensando en todo el torneo, no solo en un partido.

Cada jugador es importante para la selección de Uzbekistán. Especialmente antes de una primera Copa del Mundo, cada detalle, cada posición y cada jugador sano tienen un gran valor. Por eso, el proceso de recuperación de Alijonov se sigue de cerca.

Los aficionados esperan que el jugador se recupere pronto y vuelva a los entrenamientos grupales. A medida que se acerca el Mundial, cada noticia cobra importancia. En la situación actual, el camino correcto es no apresurarse, curar la lesión por completo y volver listo.

Este pequeño descanso no debería convertirse en un problema mayor para Alijonov. Con supervisión médica y entrenamiento adecuado, pronto podrá volver a la acción. En los desafíos históricos que afronta nuestra selección, cada jugador sano es oro puro.