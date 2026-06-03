Ricardo: Cristiano Ronaldo sigue siendo una máquina de goles

El ex portero y actual entrenador de la selección de Portugal, Ricardo, compartió sus opiniones sobre el legendario delantero Cristiano Ronaldo. Según él, aunque la estrella de 41 años ha perdido algo de su velocidad máxima, su nivel de peligro y su instinto goleador se mantienen altos. Goal.com informa .

Ricardo jugó junto a Cristiano Ronaldo en el Mundial de 2006 y actualmente ejerce como entrenador de porteros de la selección. Destacó especialmente la transición del delantero de extremo a delantero centro. "La velocidad puede que no sea de 200 km/h como antes, quizás ahora sea de 195 km/h", bromeó el entrenador.

El ex portero señaló que la pasión y la ética de trabajo del cinco veces Balón de Oro se mantienen al mismo nivel que hace veinte años. Su estado físico, técnico y mental asegura que Cristiano Ronaldo siga siendo la mayor amenaza para los equipos rivales. Ricardo lo calificó como una "figura única".

Ricardo, ahora parte del cuerpo técnico, afirmó mantener una relación cordial con su ex compañero. Según él, Cristiano Ronaldo es más exigente que los demás en cuanto a entrenamientos, descanso y alimentación, lo que le ayuda a mantenerse en un alto nivel durante mucho tiempo.

La selección de Portugal se prepara para los próximos torneos importantes bajo la dirección de Roberto Martínez. Cristiano Ronaldo sigue persiguiendo su gran sueño de ganar el Mundial. Se espera que el equipo se enfrente a rivales como RD del Congo, Uzbekistán y Colombia en la fase de grupos.