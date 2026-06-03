Ricardo: Cristiano Ronaldo sigue siendo una máquina de goles

·196·Deportes
Ricardo: Cristiano Ronaldo sigue siendo una máquina de goles

El ex portero y actual entrenador de la selección de Portugal, Ricardo, compartió sus opiniones sobre el legendario delantero Cristiano Ronaldo. Según él, aunque la estrella de 41 años ha perdido algo de su velocidad máxima, su nivel de peligro y su instinto goleador se mantienen altos. Goal.com informa .

Ricardo jugó junto a Cristiano Ronaldo en el Mundial de 2006 y actualmente ejerce como entrenador de porteros de la selección. Destacó especialmente la transición del delantero de extremo a delantero centro. "La velocidad puede que no sea de 200 km/h como antes, quizás ahora sea de 195 km/h", bromeó el entrenador.

El ex portero señaló que la pasión y la ética de trabajo del cinco veces Balón de Oro se mantienen al mismo nivel que hace veinte años. Su estado físico, técnico y mental asegura que Cristiano Ronaldo siga siendo la mayor amenaza para los equipos rivales. Ricardo lo calificó como una "figura única".

Ricardo, ahora parte del cuerpo técnico, afirmó mantener una relación cordial con su ex compañero. Según él, Cristiano Ronaldo es más exigente que los demás en cuanto a entrenamientos, descanso y alimentación, lo que le ayuda a mantenerse en un alto nivel durante mucho tiempo.

La selección de Portugal se prepara para los próximos torneos importantes bajo la dirección de Roberto Martínez. Cristiano Ronaldo sigue persiguiendo su gran sueño de ganar el Mundial. Se espera que el equipo se enfrente a rivales como RD del Congo, Uzbekistán y Colombia en la fase de grupos.

Cristiano RonaldoPortugalFútbolCopa MundialTransferencia
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El Chelsea fija precio por Marc Cucurella: Real Madrid y Barcelona en la carreraHoy, 10:39Xavi Simons insinúa en redes sociales el fichaje de Savinho por el TottenhamHoy, 10:18¿Fichará Jude Bellingham por el Liverpool? Robbie Fowler habla sobre el traspasoHoy, 10:13Gianni Infantino y Florentino Pérez se reúnen en la final de la Champions League en BudapestHoy, 10:12El Real Madrid y Adidas presentan equipaciones exclusivas para la nueva temporadaHoy, 10:06Álvaro Arbeloa rechazado por el Bayer LeverkusenHoy, 09:59
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

La calificación de Husanov revelada tras el partido Everton - Manchester City
Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Los grandes clubes europeos muestran interés en Abdukodir Khusanov
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
¿Por qué Harry Kane falló el penalti? Se destapa el "juego sucio"