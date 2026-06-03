Morgan Rogers, esperado en el Real Madrid o el FC Barcelona

La estrella del Aston Villa, Morgan Rogers, ha llamado la atención de los gigantes europeos con sus brillantes actuaciones en la Premier League inglesa. A medida que aumenta el valor de transferencia del mediocentro ofensivo de 23 años, el exfutbolista Andy Townsend considera que está capacitado para jugar en clubes como el Real Madrid o el FC Barcelona. Goal.com informa .

Según Townsend, Rogers podría reforzar a cualquier equipo del mundo con su fuerza física y versatilidad. "Es un jugador de un nivel capaz de jugar en absolutamente cualquier club, incluidos el FC Barcelona y el Real Madrid. Su potencial es muy alto y es difícil encontrar jugadores con tales cualidades", destacó el experto.

Al mismo tiempo, se ha advertido al Aston Villa sobre un posible fichaje del delantero del Arsenal Gabriel Jesus. Aunque el atacante brasileño ha ganado la Premier League inglesa cinco veces con el Manchester City y el Arsenal, se dice que sus lesiones recurrentes podrían suponer un gran riesgo para la plantilla de Unai Emery.

El futuro de Morgan Rogers también podría depender de su participación en la selección de Inglaterra bajo el mando de Thomas Tuchel. Si logra demostrar su valía en el escenario internacional, su valor se disparará. Esto sin duda aumentará el interés no solo de los gigantes españoles, sino también de clubes como el PSG.

Actualmente, el Arsenal también muestra un serio interés en Rogers. Sin embargo, el Aston Villa intentará retener a su activo principal o solo lo dejará salir por una cifra muy elevada. En cuanto a Gabriel Jesus, la directiva del club deberá considerar seriamente los riesgos de un traspaso de 20 millones de libras.