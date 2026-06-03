El superordenador valora altamente las opciones de Uzbekistán en el Mundial 2026

Mientras el mundo centra su atención en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, el reconocido Opta Analyst ha analizado las perspectivas de los participantes del torneo mediante su superordenador especial. Esta nueva clasificación, publicada para entusiastas del fútbol y la estadística, es extremadamente significativa y alegre para nosotros, los aficionados uzbekos. La razón es que el "oráculo" electrónico ha dado una evaluación muy positiva de las posibilidades de nuestra selección nacional.

Aunque el superordenador estimó nuestras posibilidades de ganar el trofeo principal en un modesto 0,1 %, evaluó las posibilidades de nuestros representantes de llegar a la fase eliminatoria tras la fase de grupos en un sólido 42 % . ¡Este es un indicador muy alto y respetable para un equipo debutante!

Debut histórico y orgullo de Asia Central

La próxima Copa Mundial se escribirá sin duda con letras de oro en la historia del deporte de nuestro país. La selección nacional de Uzbekistán saltará al campo en la fiesta del fútbol más prestigiosa del planeta por primera vez en su historia. Lo más destacado es que nuestros compatriotas han entrado en los anales de la historia como la primera selección de la región de Asia Central en conseguir una plaza para este torneo global.

Según los datos, hay cuatro naciones debutantes afortunadas que participan en esta Copa Mundial por primera vez:

Uzbekistán Jordania Cabo Verde Curazao

Simulación matemática de Opta y nuestras probabilidades paso a paso

Estas cifras no han salido de la nada. Para preparar este pronóstico, los analistas de fútbol utilizaron un modelo especial para ejecutar el torneo a través de exactamente 10.000 simulaciones por ordenador . En ello se tuvieron en cuenta plenamente las clasificaciones internacionales de los equipos, los resultados de los últimos partidos, la fuerza de las plantillas y el potencial de los rivales.

Según el modelo matemático, los indicadores paso a paso de los Lobos Blancos tienen el siguiente aspecto:

Clasificación de grupos: ~42 % Cuartos de final: 3,78 % Semifinales: 1,16 % Llegar a la final: 0,32 % Campeonato (Oro): 0,07 %

Opinión de expertos: Incluso los porcentajes mínimos calculados no significan que nuestra selección no tenga ninguna oportunidad. En el fútbol, los milagros pueden ocurrir en cualquier segundo, y una probabilidad del 42 % indica que nuestros representantes pueden ofrecer una fuerte competencia en el grupo.

¿Quiénes son los favoritos del Mundial?

Según los cálculos del superordenador, los actuales campeones de Europa — España — aparecen como los principales candidatos a convertirse en los reyes del torneo. Encabezan la lista con un índice del 16,1 %.

Los diez mejores y sus probabilidades de campeonato:

Posición Selección Probabilidad de campeonato 1 España 16,1 % 2 Francia 13,0 % 3 Inglaterra 11,2 % 4 Argentina (Vigentes campeones del mundo) 10,4 %

El top 10 también incluye a Portugal liderado por Cristiano Ronaldo, los pentacampeones Brasil, así como las selecciones de Alemania, Países Bajos, Noruega y Bélgica.

¡Confiamos en nuestros chicos! Deseando grandes victorias a nuestra selección en esta competición histórica, ¡sigan los diarios del Mundial 2026 y las noticias más emocionantes en las páginas de Zamin!