El ejemplo de Steven Gerrard: Por qué Declan Rice aún no está listo para el Balón de Oro

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El ejemplo de Steven Gerrard: Por qué Declan Rice aún no está listo para el Balón de Oro

La leyenda del Liverpool, Robbie Fowler, ha explicado por qué el centrocampista del Arsenal, Declan Rice, aún no se encuentra entre los principales candidatos al título de mejor jugador del mundo. Fowler cree que el futbolista de 27 años debe elevar su juego a un nivel superior para unirse a la élite global. Aunque se ha convertido en una pieza clave del equipo de Mikel Arteta, todavía hay aspectos en los que debe mejorar. Goal.com informa al respecto. informa .

Tras fichar por el Arsenal por 105 millones de libras, Declan Rice desempeñó un papel fundamental en la lucha por el título de la Premier League inglesa. Cuando los londinenses lograron el campeonato tras 22 años de sequía, fue Rice quien sirvió como la fuerza principal en el centro del campo. Muchos expertos valoran positivamente sus posibilidades de competir por el Balón de Oro 2026.

La próxima Copa Mundial con la selección de Inglaterra podría ser decisiva para Rice. Si conquista la corona mundial con los Three Lions, esto aumentaría drásticamente sus opciones a premios individuales prestigiosos. Sin embargo, la decepción en la final de la Champions League ha afectado ligeramente su clasificación.

Al comparar a Declan Rice con el ex capitán Steven Gerrard, Robbie Fowler declaró: "Me gusta Rice; se ha convertido en un futbolista más completo desde su llegada al Arsenal. Pero, para ser sincero, aún no ha alcanzado el nivel de Steven Gerrard. Esto no es por mi cariño al Liverpool, sino por la realidad. No hay que olvidar que ni siquiera Steven Gerrard pudo ganar el Balón de Oro durante su carrera".

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Nodirbek Razzokov
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