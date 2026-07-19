China supera a Elon Musk al lanzar un sistema de inteligencia artificial en el espacio

La empresa china Xingshu Tiansuan Space Technology ha puesto con éxito en órbita su primer grupo de satélites diseñado para el procesamiento de datos en el espacio. Este proyecto contempla el lanzamiento de un total de 1000 satélites, lo que se espera marque una nueva era en el campo de los sistemas informáticos espaciales. Esta tecnología permite procesar datos directamente en órbita sin necesidad de enviarlos a la Tierra. Así lo informa Ixbt.com informa .

El concepto de computación espacial (Space computing) se refiere al análisis de tareas de inteligencia artificial y datos de teledetección directamente en las estaciones espaciales. Actualmente, los satélites transmiten todos los datos brutos a la Tierra, lo que sobrecarga el ancho de banda de la red y provoca pérdidas de tiempo. El nuevo sistema aumenta la velocidad de comunicación varias veces al enviar solo los resultados finales.

Carrera tecnológica y competencia global

Según la declaración de Xingshu Tiansuan Space Technology, este vuelo es un paso importante hacia la creación de la primera red informática espacial comercial de China. Cabe destacar que esta novedad coincide con la participación del líder chino Xi Jinping en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial en Shanghái. Allí, Pekín se presentó como el defensor de un nuevo orden mundial en el ámbito de la inteligencia artificial.

Según datos de ixbt.com, China está superando significativamente a Elon Musk y a su empresa SpaceX en este aspecto. SpaceX, que se fusionó con la empresa xAI en febrero, también está impulsando sus proyectos para desarrollar inteligencia artificial en el espacio. Sin embargo, los planes de Musk se están retrasando: el multimillonario tiene como objetivo lanzar la nueva generación de satélites solo a partir del próximo año y espera resultados significativos recién para 2028.

Ventajas de la computación espacial

Según los expertos, las redes de computación espacial ofrecen las siguientes ventajas:

Reducción drástica del tiempo de latencia en la transmisión de datos;

Descongestionamiento de los canales de comunicación entre las estaciones terrestres y los satélites;

Capacidad de toma de decisiones rápida en situaciones de emergencia, como en la vigilancia de desastres naturales;

Aplicación directa de algoritmos de inteligencia artificial en objetos espaciales.

Esta tecnología podría revolucionar no solo la investigación científica, sino también los campos de la inteligencia militar y económica. Este éxito de China demuestra que la lucha por la conquista del espacio y el liderazgo global en alta tecnología se está intensificando.

Actualmente, la empresa china está trabajando en la formación completa de su clúster de 1000 satélites. Si el plan tiene éxito, aparecerá en el espacio la red de supercomputadoras más grande del mundo. Esto representa un desafío serio para SpaceX y otros gigantes tecnológicos occidentales.