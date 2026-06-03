Real Madrid ante fichajes sorpresa: Dos estrellas a punto de llegar

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Real Madrid ante fichajes sorpresa: Dos estrellas a punto de llegar

En vísperas de la conclusión de las elecciones presidenciales, el Real Madrid ha comenzado a reforzar su plantilla para la próxima temporada. Si Florentino Pérez gana las elecciones del 7 de junio, se espera que el club anuncie oficialmente dos nuevas incorporaciones. Según los informes, el central del Liverpool Ibrahima Konaté ha llegado a un acuerdo con el club madrileño para un contrato de cuatro años como agente libre. Goal.com informa al respecto.

Al mismo tiempo, el reconocido insider Fabrizio Romano reveló que el Real Madrid también ha cerrado el fichaje del defensa del Inter Denzel Dumfries. Los blancos han decidido activar la cláusula de rescisión de 20 millones de euros del jugador neerlandés. Dumfries disfrutó de una de sus mejores temporadas como lateral derecho en el Inter, marcando contra el Barcelona en las semifinales de la Liga de Campeones y contribuyendo decisivamente al pase de su equipo a la final.

A pesar de las lesiones la temporada pasada, Denzel Dumfries registró 11 goles y 6 asistencias en 47 partidos. Su rendimiento llamó la atención de los ojeadores del Real Madrid. El Inter baraja ahora a Marco Palestra, de la Atalanta, como sustituto, pero este traspaso podría costar al club milanés al menos 50 millones de euros.

Real MadridFichajesIbrahima KonatéDenzel DumfriesFútbol
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Nodirbek Razzokov
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