El Tottenham realiza su próxima gran compra: Savinho rumbo a Londres

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El Tottenham realiza su próxima gran compra: Savinho rumbo a Londres

El club londinense del Tottenham, continuando con su actividad en el mercado de fichajes de verano, está muy cerca de cerrar el contrato del extremo del Manchester City, Savinho. Según la información difundida por el Daily Mail, se espera que el coste total de este traspaso alcance los 65 millones de libras esterlinas. El jugador brasileño había estado durante mucho tiempo en el radar de los «Spurs». Así lo informa Goal.com .

Tras una decepcionante actuación la temporada pasada, el equipo del Tottenham ha comenzado una reforma profunda de su plantilla bajo el mando del nuevo entrenador Roberto De Zerbi. Se espera que Savinho, de 22 años, se convierta en una pieza fundamental de estas reformas. Se sabe que el club londinense ya seguía al talento brasileño en el mercado de fichajes anterior, pero el acuerdo no pudo concretarse en aquel momento.

Gastos récord en el mercado de fichajes

Esta temporada de fichajes de verano está costando a Tottenham una cifra sin precedentes. Roberto De Zerbi ya ha gastado más de 200 millones de libras esterlinas para reforzar el equipo. El traspaso de Savinho demuestra cuán altas son las ambiciones del club. Según los expertos, el club podría anunciar varios nombres nuevos antes de que cierre el mercado.

Para Savinho, su paso por el Manchester City no fue muy afortunado. La temporada pasada, disputó 24 partidos en la Premier League y solo logró marcar un gol. A pesar de ello, el cuerpo técnico del Tottenham valora altamente el potencial del jugador y confía en que podrá mostrar sus mejores cualidades en el sistema de De Zerbi.

El propio jugador ha dejado entrever su salida de Manchester a través de las redes sociales. Publicó en su página de Instagram una foto con una maleta y la leyenda «me fui a despejar un poco». Esta situación ha reforzado las especulaciones entre los aficionados de que su traspaso al club londinense es prácticamente un hecho.

Los planes futuros del Manchester City y Tottenham

El Manchester City ya ha comenzado a buscar un candidato digno para reemplazar al jugador brasileño. Según Goal.com, los «Citizens» han puesto sus ojos en el joven talento del Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbaye. Curiosamente, Tottenham, Aston Villa y RB Leipzig también compiten por este jugador de 18 años.

Para el Tottenham, que terminó la temporada pasada en el puesto 17 de la tabla, profundizar la plantilla es una cuestión de vida o muerte. De Zerbi tiene como objetivo fortalecer la competencia especialmente en la línea de ataque. Al mismo tiempo, el entrenador está manteniendo conversaciones con otros miembros del equipo. Según Football London, habló con Mathys Tel, de 21 años, para enfatizar que, a pesar de los nuevos fichajes, sigue ocupando un lugar importante en los planes para la temporada 2026-27.

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