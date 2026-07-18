El Primer Ministro indio Narendra Modi insta a la población a mantener la limpieza

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El Primer Ministro indio Narendra Modi insta a la población a mantener la limpieza

El Primer Ministro de la India, Narendra Modi, instó a la población del país a considerar la limpieza como un hábito diario. Destacó que la pulcritud no debe ser tarea de una oficina o empleados específicos, sino una responsabilidad personal de cada ciudadano.

Este enfoque se promueve bajo el programa «India Limpia» (Swachh Bharat Abhiyan). El programa tiene como objetivo mejorar las condiciones sanitarias e higiénicas, mantener la limpieza en lugares públicos y fomentar la cultura ecológica entre la población.

La atención principal se centra en reducir el vertido de basura en las calles, mantener el orden en las áreas públicas y cumplir con la higiene personal. El objetivo es convertir la limpieza en un estilo de vida permanente, no en una acción temporal.

Dentro de esta iniciativa, la protección de los cuerpos de agua y ríos contra la contaminación también ocupa un lugar importante. Se están llevando a cabo labores de concienciación para preservar el río Ganges y fortalecer la responsabilidad hacia el medio ambiente.

Al mismo tiempo, en la India continúan las obras de construcción de baños públicos y la mejora de las condiciones sanitarias para la población. Estas medidas sirven para expandir la cultura de la higiene y reducir los riesgos para la salud pública.

Narendra ModiIndiaSwachh Bharat AbhiyanGanges
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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