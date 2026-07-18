Elon Musk anuncia un nuevo modelo de inteligencia artificial de 2 billones de parámetros

Uno de los empresarios más ricos del mundo, Elon Musk, ha revelado información importante sobre un modelo de inteligencia artificial de nueva generación desarrollado por su empresa xAI. Se ha informado que este nuevo modelo de lenguaje, con 2 billones de parámetros, superará significativamente las capacidades de la versión actual Grok 4.5. Musk ha señalado que el nuevo modelo completará la primera fase de su proceso de entrenamiento la próxima semana. Así lo informa Ixbt.com informa .

Esta noticia está causando un gran revuelo en el mundo tecnológico, ya que el aumento en el número de parámetros mejora radicalmente la capacidad de la inteligencia artificial para razonar, resolver problemas complejos y comprender el lenguaje humano. Según la publicación ixbt.com, Elon Musk considera que el nuevo modelo es superior a Grok 4.5 en todos los indicadores.

Competencia y eficiencia

El principal competidor del nuevo modelo es el modelo Kimi K3, presentado por la empresa china Moonshot AI. Kimi K3 es actualmente el modelo de inteligencia artificial de código abierto más grande del mundo con 2,8 billones de parámetros. Sin embargo, según datos del investigador de xAI Min Choi, los modelos de Musk son mucho más eficientes en el uso de recursos.

Los análisis muestran que realizar tareas en el modelo Kimi cuesta aproximadamente tres veces más que en la arquitectura de xAI. Esto indica que el equipo de Elon Musk no solo se centra en la potencia, sino también en la eficiencia económica. El nuevo modelo alcanzará un nuevo nivel de calidad manteniendo las características de generación de alta velocidad de Grok 4.5.

Recordemos que el modelo Grok 4.5 ocupó el primer lugar en el ranking Long-Horizon Terminal-Bench a finales de julio de 2026. Esto demuestra que xAI ha alcanzado en poco tiempo un nivel de competencia igual al de gigantes como OpenAI y Google. Esta competencia global es importante para los usuarios, ya que contribuye a reducir los costos y mejorar la calidad de los servicios de inteligencia artificial.

Actualmente, el equipo de xAI se prepara para realizar las pruebas finales del nuevo modelo. Si, como prometió Elon Musk, el nuevo sistema resulta ser rápido y extremadamente inteligente, esto podría cambiar por completo el equilibrio de poder en el mercado de la inteligencia artificial. Los resultados de la primera fase, esperados para la próxima semana, darán una mejor idea de las capacidades reales del nuevo modelo.