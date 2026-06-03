La MLS o Arabia Saudita podrían ser la mejor opción para Paul Pogba

Después de que el centrocampista francés Paul Pogba no lograra ofrecer el rendimiento esperado en el Mónaco, surgen opiniones de que continuar su carrera en la MLS o en la Saudi Pro League sería el camino más sensato. La ex estrella del Manchester United y la Juventus regresó al fútbol de primer nivel tras una larga sanción por dopaje, pero su etapa en Francia está siendo infructuosa. Goal.com informa .

El ex defensa del Liverpool y del Mónaco, John Arne Riise, no ocultó su decepción por la situación actual de Pogba. El campeón del mundo en 2018 solo ha disputado seis partidos en la temporada 2025-26 sin marcar ningún gol. Según Riise, el jugador de 33 años está lejos de su nivel anterior.

"Cuando estaba en su mejor momento, era un jugador fantástico que disfrutaba de su fútbol. Siempre jugaba con una sonrisa. Lo que ha sucedido en los últimos años me ha entristecido un poco. Esperaba que volviera a demostrar su valía en el Mónaco, pero las lesiones y otros factores lo impidieron", dijo Riise.

El experto señala que Paul Pogba no está lo suficientemente en forma físicamente y carece de su antigua agudeza. Por lo tanto, en lugar del fútbol europeo de alto nivel, las ligas de EE. UU. o Arabia Saudita, con menos presión, podrían ser el mejor lugar para terminar su carrera.

El futuro del contrato de Pogba con el Mónaco sigue siendo incierto. Si no recupera su forma para la próxima temporada, podría tener que explorar nuevas opciones durante el mercado de fichajes. Por ahora, el centrocampista continúa trabajando para mejorar su condición física.